RCEP望年底談成 星部長稱各國意願強烈

（中央社新加坡2日綜合外電報導）新加坡貿工部長林勛強今天表示，中國支持的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）各參與國抱持「強烈政治意願」，希望在今年底結束相關談判。



RCEP協定預計打造人口數十億的自由貿易區域，談判在2012年展開，東協（ASEAN）10國、澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭和南韓等國皆參與。



路透社報導，林勛強向記者表示：「我們在東協部長級會議和與其他RCEP參與國進行雙邊討論時，先後感覺到，各界有強烈政治意願在今年底前完成談判。」



林勛強表示，RCEP與CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）為亞太地區最終將迎來的自由貿易協定提供了「途徑」。CPTPP預計下週將在智利簽署。



林勛強在東協各國經濟部長的兩天會議後表示，CPTPP一經簽署，其中一條途徑就算啟用。



他也說：「我認為RCEP參與國都意識到，我們該致力完成RCEP談判，讓所有亞太區經濟體早日參與，也能為他們標出一條軌道，最終引導各國達成亞太自由貿易協定。」



美國總統川普去年初為優先保護美國就業機會，退出12國簽署的跨太平洋夥伴協定（TPP），陷剩餘成員國於困境。



但這11個國家而後在日本帶領下，在1月敲定修訂版協定CPTPP，並預計8日將在智利完成簽署。



CPTPP最終版本在2月時推出，意在削弱亞太區部分成長飛快經濟體的貿易壁壘，顯示即使少了明星成員美國，這項協定還是距成真又近了一步。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070302