駕駛人防止爭道意外 這些科技相助

福特汽車（Ford）表示，正研發一種運用紅外線攝影機的聚光照明科技，協助偵測行人、自行車騎士和動物。（福特提供）中央社記者田裕斌傳真 107年3月3日

（中央社記者田裕斌台北3日電）機車在許多亞洲國家是重要的交通工具，台灣光是機車數量就占整體機動車輛63%，車商表示，其實有許多科技，可以有效防止汽機車爭道的意外發生。



舉例而言，BLIS視覺盲點偵測系統，能透過後保險桿左右兩側內部的偵測雷達，探測後方的視覺死角，當後方來車進入死角時，後視鏡會亮橘黃色警示燈提醒告知；當車輛從停車位倒車駛離，倒車來車警示系統(CTA)也可透過警示音和儀表板的燈號，提醒車輛後方及兩側視覺盲點內出現的來往汽機車。



主動式都會行車防護系統(ACS)則可在設定的速限內，透過雷達偵測可能碰撞到的前方汽機車，並主動介入煞車系統，降低碰撞機率。



車商指出，夜間駕駛視線較差，更加容易因照明不足而與機車或行人發生碰撞，也有很多車款搭載主動式LED智慧頭燈，整合自動遠光燈(AHB)及頭燈主動式轉向照明輔助系統(AFS)。



當自動遠光燈開啟時，AHB自動遠光燈偵測到對向來車的光源，將自動切換成近光燈，以避免對方產生眩光而發生意外，當車輛進入彎道，AFS頭燈主動式轉向照明輔助系統能在車輛進入彎道時偵測方向盤的轉向角度，如同駕駛者眼睛視角般自動調整頭燈照明方向，進而提升駕駛的彎道可視度，提升夜間行車時的駕駛安全。



福特汽車(Ford)表示，正研發運用紅外線攝影機的聚光照明科技，協助偵測行人、自行車騎士和動物，這款以攝影機為基本配置的先進頭燈照明系統，能夠幫助駕駛人更安全地在夜間行駛於不熟悉的道路，例如在環狀交叉路口，它可以讓駕駛人清楚地分辨道路方向以及正在穿越路口的行人或自行車騎士。(編輯：陳永昌)1070303