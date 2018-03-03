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台求職者2月瀏覽陸職缺 年增近20萬人次

發稿時間：2018/03/03 14:53

最新更新：2018/03/03 14:53

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（中央社記者陳政偉台北3日電）中國大陸宣布31條惠台措施，人力銀行業者表示，2月在中國大陸工作機會數增加1成，且職缺瀏覽數較去年同期增加近20萬人次，年增5成，顯見台灣求職者瀏覽對岸職缺頻率提高。

國立台灣大學今天舉行校園徵才博覽會，253家企業前進台大校園搶才，釋出超過2萬個職缺，希望爭取新血加入。隨著中國國台辦2月28日釋出31項惠台措施後，各界關注對台灣人才磁吸效應。

人力資源業者1111人力銀行資料庫顯示，中國大陸含港澳的2月整體工作機會數，和去年同期相比，明顯增加1成。

從1111人力銀行網站上工作地點顯示，在中國大陸及港澳的職缺瀏覽數，去年2月的39萬2779次，而今年2月為58萬4739次，成長幅度將近5成，說明國內求職者對赴對岸工作，抱持高度興趣。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，2月歡迎新鮮人的全職工作機會數高達16萬筆，占整體工作機會的3成6，顯示就業市場活絡，企業對於新鮮人張開雙臂歡迎。

從資料庫看出，過去一年求職者呈現西進趨勢，2月調查的數據和去年同期相比，不但職缺數明顯增加，瀏覽數更增加5成，求職者瀏覽職缺的頻率提高。

李大華說，隨著就業環境的多元化，新鮮人對於「非典型就業」的接受度也跟著提高，將近8成的新鮮人可以接受非典型就業的形態，其中還有超過1成可以接受有計劃型的從事短期非典型就業，也顯示畢業生對於未來就業方向持續思考。

據1111人力銀行調查，應屆畢業生求職時最重視企業福利制度、占85.7%，其次是薪資條件佳、占78.2%、有前景或具發展性的企業、占73.6%。

除客觀量化的條件之外，新鮮人也重視主觀因素，包括喜歡工作環境或氣氛佳的企業、占71.8%，喜歡品牌或認同企業文化、占24.1%；上述都是都是新鮮人理想企業的條件。

1111人力銀行進行「校園徵才起跑－新鮮人求職意向」調查，是針對16歲以上今年應屆畢業生進行立意抽樣調查，調查時間2月12日到3月1日，總計回收共1165份。(編輯：陳永昌)1070303

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