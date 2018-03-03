開發金完成4引擎布局 估2020年初購併中壽

（中央社記者田裕斌台北3日電）開發金控包括創投、證券、銀行、壽險4獲利引擎布局即將完成，總經理王銘陽透露，未來將會完成100%購併中壽的目標，時間點估落在2020年第1季。



王銘陽去年12月接任開發金總座，兼任中壽董事長，由於經營中壽有成，外界推估，開發金可能循合併凱基證券兩階段公開收購的模式，在去年9月完成收購中壽25.33%股權，共持有34.96%之後，進一步將中壽納為100%持股子公司；王銘陽也證實，內部預估將在第1階段收購完成的2年半後，發動第2次收購。



此外，中壽在2013年標下70年地上權的台北學苑舊址，也在去年初動工興建集團總部，預估在明年底完工，屆時包括中壽、開發金都將遷入，開發金可望在2020年初會有收購中壽、總部啟用雙喜臨門。



王銘陽也表示，以1元收購安聯人壽7.8萬張主約保單及16.9萬張附約保單已獲主管機關同意，將從安聯人壽手中拿到約新台幣222億元的現金，加上移轉的準備金，資產一舉膨脹超過500億元，針對拿到這筆新資金，中壽也已完成資產規劃，馬上可以開始貢獻獲利。



王銘陽指出，目前開發金旗下子公司以中壽資產規模達1.5兆元最大，是主要獲利來源，銀行未來也將積極尋求有機成長及跨售空間，過去外界認為開發金股本太大、獲利沒有爆發力，他認為，未來可以拭目以待。（編輯：楊玫寧）1070303