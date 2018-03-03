鴻海今年徵才無上限 大學畢起薪40K

（中央社記者田裕斌台北3日電）鴻海今年校園徵才啟動，除了徵才人數無上限之外，喊出新進工程背景大學畢業生新台幣4萬元以上、工程背景碩士畢業生4.5萬元以上起薪。



鴻海表示，建構分權分利的激勵機制，每年視年度營運情況給予績效獎金與分紅，鼓勵績優者挑戰百萬元以上年薪，並鼓勵具潛力人才至海外培訓和進修，且對員工提供全方位的健康照護，更給予最高總值16萬元的生育、育兒津貼。



鴻海指出，正積極打造「8K+5G」產業生態系統，建置海量影像雲端大數據的互聯網平台，加速發展「硬軟整合、實虛結合」的新科技，重點鎖定人工智慧、8K、5G、大數據、物聯網、機器人應用開發、自動化、雲運算、電子商務、移動終端、智慧網路、生物醫療等產業及專業領域。



華碩今年則是開出大數據分析、機器學習及雲端技術等專業領域相關職缺，例如巨量資料及機器學習研發工程師、軟/韌體研發工程師、數位相機演算法開發工程師以及使用者體驗架構規劃設計師等，並持續進行GTP(Global Talent Program)全球業務行銷暨客服菁英培訓計畫，尋找具備前瞻創新精神及國際宏觀視野的國際業務、行銷及客服等多元背景人才。



華碩表示，GTP全球業務行銷暨客服菁英培訓計畫已邁入第5年，錄取者會先在企業總部接受1年以上的訓練，再依照適性作分派，優秀人才在5至7年之後，有機會成為各區域市場的專業經理人。（編輯：楊玫寧）1070303