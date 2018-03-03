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川普重課鋼鋁稅 美商界盼豁免特定產品

發稿時間：2018/03/03 20:17

最新更新：2018/03/03 20:17

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普決定對鋼鋁等進口產品課徵高關稅，恐將引發全球貿易戰爭，震驚股市。川普今天更受到美國商界強力施壓，期望他降低這項政策的威脅程度。

路透社報導，大型商貿協會與代表數個產業的企業的遊說團體在訪談中透露，非正式會談已經開始進行，許多公司都企圖說動白宮與商務部，在即將出爐的正式關稅政策中加入重點豁免項目。

遊說人士表示，產業團體希望特定國家進口的產品或美國不生產的金屬能取得關稅豁免。

反對聲浪最大的企業中，也包括製造罐裝飲料與湯品的公司。

啤酒釀造商MillerCoor發言人惠勒（Colin Wheeler）表示：「和大部分釀酒商一樣，我們銷售的啤酒有越來越多是裝在鋁罐中。這項措施將造成鋁價上漲，並可能導致啤酒產業就業機會減少。」

鋁罐製造業者預計下週將對國會議員與政府官員施壓。

華盛頓的美國製罐協會（Can Manufacturers' Institute）主席巴德威（Robert Budway）表示：「商務部長羅斯（Wilbur Ross）沒意識到的是，1150億個食品及一般商品鋁罐成本各增加幾分錢後，是很大一筆金額。」（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070303

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