/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 張金鳳空氣品質台鐵元宵節
>rss

林聰賢化身解說員 力推台灣鳳梨釋迦

發稿時間：2018/03/03 21:18

最新更新：2018/03/03 22:29

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
農委會主委林聰賢（左）赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況，他並親自示範鳳梨釋迦果肉有多香甜，宛如化身最佳解說員。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月3日農委會主委林聰賢（左）赴馬來西亞考察台灣水果運銷狀況，他並親自示範鳳梨釋迦果肉有多香甜，宛如化身最佳解說員。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月3日

（中央社記者黃自強吉隆坡3日專電）農委會主委林聰賢首度跨海新南向，前進馬來西亞推廣台灣農業成果，他深入吉隆坡最熱鬧的陽光購物廣場，親自示範鳳梨釋迦的吃法，化身最佳解說員。

林聰賢赴馬來西亞考察行程緊湊，除參與會議並與台商座談，了解農業新南向成效及今後應努力方向，並到陽光購物廣場，充當解說人員與消費者近距離接觸。

超市內的鳳梨釋迦攤中，台灣鳳梨釋迦不僅個頭飽滿，頭好壯壯，賣相十足，吃起來的甜度與口感更是讓試吃民眾競相詢問這種「水果」究竟是何方神聖，竟能如此挑逗味蕾舌尖。

林聰賢雖因公務考察身著正式西裝，也忍不住與試吃民眾互動，大方介紹起這種水果的生產履歷，有如化身最佳業務員，扎扎實實的讓現場民眾上了一堂最佳農業課程。

林聰賢與民眾近距離互動，除讓在地的馬來西亞民眾感受到他的熱誠外，連從未看過鳳梨釋迦的外國觀光客也加入試吃陣容，更有日本小女生嚐了鳳梨釋迦的香甜口感，連連按讚。

林聰賢今天告訴中央社記者，台灣的鳳梨釋迦品質超優且香甜，為配合新南向政策，台灣可以利用馬來西亞的通路推廣鳳梨釋迦。

根據農委會統計，台灣過去鳳梨釋迦出口到馬來西亞，每年僅空運約1到2公噸，幸經農委會台東區農業改良場開發海運保鮮技術及農委會國際處輔導業者於通路辦理行銷活動，今年台灣鳳梨釋迦外銷馬來西亞可增加到40公噸。（編輯：高照芬）1070303

農委會主委林聰賢首度跨海新南向赴馬來西亞，考察台馬農業合作成效。圖為林聰賢（左2）參訪馬來西亞農業應用公司。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月3日農委會主委林聰賢首度跨海新南向赴馬來西亞，考察台馬農業合作成效。圖為林聰賢（左2）參訪馬來西亞農業應用公司。中央社記者黃自強吉隆坡攝　107年3月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP