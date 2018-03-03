鋼鋁關稅貿易戰恐惡化通膨 聯準會頭大

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）川普政府先前大幅降稅並打算增加支出時，美國聯準會還能輕鬆以對；如今華府對進口鋼鋁突然推動徵收高關稅，聯準會恐將頭大，深怕陷入通膨加劇與全球經濟放緩的雙重困境。



原本在聯邦準備理事會（Fed）官員眼中，那些財政刺激措施對貨幣政策幾無影響，但若加上醞釀中的貿易戰爭，勢必引發各國央行在1970年代所面臨註定要輸的局面：不是苦吞高通膨，就是得冒升息將引發經濟衰退的風險。



聯準會新科主席鮑爾（Jerome Powell）本週在國會作證時，才勾勒出一片祥和、甚至大為看好的美國經濟前景，如今已遭川普下週計畫開徵的關稅和隨之而來的全球反彈粉碎。



聯準會現在不得不將關稅對總體經濟的影響納入考量，這項衝擊料將不大；不過，聯準會還要思考各國報復手段帶來的更大風險、政府對各商品施加的價格壓力與世界貿易衰退等。



加拿大、巴西和歐洲聯盟都已威脅要採取反制手段，對全球繁榮造成經濟學家口中的「無謂損失」（deadweight loss）。



國際貨幣基金（IMF）今天才表示，川普的決策除可能損害他國經濟外，也將傷害美國自身經濟。



路透社報導，投資銀行傑富瑞（Jefferies）首席經濟學家麥卡錫（Ward McCarthy）表示：「該擔心的是，這會使全世界各國政府開始走上保護主義和貿易戰的道路。若走到那一步，對經濟成長非常不利…真的會使局勢變得複雜且令人困惑。」（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070303