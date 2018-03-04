川普：敢拿美品牌開刀 就向歐洲車課稅

川普3日警告，假如歐盟敢向美國品牌課稅，美國就會拿歐洲製造的汽車開刀。（中央社檔案照片）

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國總統川普宣布將對進口鋼鐵和鋁製品課徵高額關稅後，歐洲聯盟（EU）揚言採取反制舉措，川普今天警告，假如歐盟敢向美國品牌課稅，美國就會拿歐洲製造的汽車開刀。



川普推文說：「倘若歐盟打算進一步提高已經非常巨大的關稅，並增加美國企業在當地經商的障礙，我們將會對他們大量向美國傾銷的汽車課稅。」



法新社報導，川普還說，「他們讓我們的汽車（等商品）難以在當地銷售」，對他口中「巨大的貿易不平衡」加以抨擊。



川普稍早也批評美國簽署「非常愚蠢」的貿易協議，使美國年度貿易赤字高達8000億美元（約新台幣23.42兆元）。



川普宣布計劃向進口的鋼、鋁製品課徵關稅，還說貿易戰是「好事，美國可輕易取勝」，引發眾怒後，歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）2日說，歐盟正針對Levi's和重型摩托車大廠哈雷大衛森等美國品牌擬定報復性措施。



榮科在德國漢堡出席會議時表示：「當歐洲企業和就業機會受到威脅時，我們不會坐以待斃。」



高喊「美國製造」口號的川普經常嚴厲抨擊美國歷任總統的貿易協議，說那些協議導致美國損失數以百萬計工作機會。



川普一再指控歐盟阻礙美國在歐洲市場銷售產品，揚言要向歐洲製造業者課徵關稅，尤其針對德國和德國高檔品牌。



然而，根據德國汽車工業協會（VDA），德國車在美國汽車市場僅占7.9%，而德國汽車製造商2017年在美國生產了80萬3000輛車。



在美國銷售的外國汽車製造商，大多都會在當地設立生產線。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070304