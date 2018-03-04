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村田MLCC價格首調整 今年估再掀漲價風

發稿時間：2018/03/04 12:42

最新更新：2018/03/04 12:42

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）日商村田製作所縮減MLCC舊產品群產能，並對部分MLCC產品初次實施價格調整。產業人士推測，部分MLCC缺貨可能延續到今年底，不排除MLCC價格今年再掀漲價風。

由於3C電子商品走向輕薄短小特性，MLCC易於晶片化、體積小的優勢，成為電容器產業的主流產品。

中國大陸媒體日前引述報導，積層陶瓷電容（MLCC）大廠日商村田製作所（Murata）在中國投資有限公司指出，由於整體需求成長幅度大，將增產資源集中在市場需求高、生產難度大的小尺寸先進產品和高性能產品。

對於小型化替代品的舊產品群，村田規劃將生產能力下調到2017年的50%，未來也會持續縮小產能。

村田規劃透過小型化、多家供應商認證以及將訂單轉移至台灣等其他供應MLCC廠商的方案，希望實現對舊產品群訂單的縮減。

為加強管控舊產品群訂單過於集中等現象，村田決定針對MLCC 0603/0805尺寸、高介電常數型、靜電容量1uF以下等產品，著手實施初次價格調整，新價格生效日期從3月2日訂單價格起。

大陸媒體預測，3月份將湧現一波零組件拉貨高峰，被動元件甚至會一路缺貨缺到今年底。

產業人士表示，大尺寸、高容值和低容值、應用在筆記型電腦和智慧型手機的MLCC產品，缺貨狀況尤其明顯，此外應用在快速充電電源供應器所需的MLCC產品，缺貨狀況持續。

展望未來MLCC供貨狀況，產業人士預估，目前台廠整體MLCC安全庫存天數，平均已在30天以下，部分MLCC缺貨狀況可能會延續到今年底，也不排除MLCC價格今年再掀漲價風。

觀察全球積層陶瓷電容器產業版圖，主要大廠包括日本村田製作所、韓國大廠SEMCO、台灣廠商國巨（YAGEO）、華新科、日本廠商太陽誘電（Taiyo Yuden）、KEMET、AVX、TDK等。

市場人士指出，MLCC產品缺貨，市場供不應求，可從日系大廠釋出產能、供給結構變化調整、以及市場需求大幅增加3個面向考察。現在MLCC機器設備交期遞延到8個月到12個月，這也使得標準型MLCC產能擴充設備遇到瓶頸。

此外，包括蘋果（Apple）、三星（Samsung）等品牌大廠手機、以及華為（Huawei）、Vivo和Oppo等中國手機廠，對MLCC被動元件拉貨力道擴增；加上快速充電功能需要高品質的電容器技術，對MLCC產品需求量高，此外車用電子MLCC量持續增加，整體擴大MLCC供不應求的狀況。（編輯：林淑媛）1070304

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