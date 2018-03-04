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泰台商菁英午餐會 25年不間斷

發稿時間：2018/03/04 13:53

最新更新：2018/03/04 15:18

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亞速台商聯誼會25週年聯歡會3日晚間在曼谷一家酒店舉行，席開17桌，外派來泰的台商企業菁英齊聚一堂。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年3月4日亞速台商聯誼會25週年聯歡會3日晚間在曼谷一家酒店舉行，席開17桌，外派來泰的台商企業菁英齊聚一堂。中央社記者劉得倉曼谷攝 107年3月4日

（中央社記者劉得倉曼谷4日專電）外派來泰的台灣專業經理人，25年來藉由每月兩次的午餐聚會，談經營甘苦、也聊生活點滴，66家台灣企業的菁英，凝聚著無與倫比的向心力。

泰國亞速台商聯誼會，25年前由台灣企業外派到泰國的專業經理人成立，透過每月兩次的午餐聚會，大家交換在泰國的工作經歷與生活。現任秘書長張玉帆表示，現有66家台灣企業經理人與會，純粹是聯誼性質。

受邀參加亞速台商聯誼會25週年第600次聯歡會的中華民國駐泰國經濟文化辦事處代表童振源表示，他來到泰國，有件最重要的任務就是照顧台商，協助台商發展。

童振源表示，有5000家台灣廠商在泰國各地，以中小企業居多，但近幾年台商企業面臨到全球區域經濟整合的嚴峻挑戰，當前他最重要的工作，就是扮演橋梁角色，積極引進台灣的各項優勢進入泰國，來幫助在泰國的台商企業。

童振源指出，建立平台增加台泰兩國的企業互動與合作，如人才與技術的交流媒合平台，經由台灣優勢研發能力提供技術升級增加競爭力，人才則由產學合作，培訓企業所需要的人力，達到雙贏互利的目標。（編輯：屈享平）1070304

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