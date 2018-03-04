川普課鋼鋁重稅 學者：貿易談判籌碼

（中央社記者朱則瑋台北4日電）美國總統川普決定對鋼鋁等進口產品課徵高關稅，中經院第一研究所長劉孟俊今天說，鋼鋁非美國主要進口商品，對改善貿易逆差幫助不大，此舉可能是為了尋求對外貿易談判籌碼。



法新社報導，美國總統川普以國安為由宣布，對進口鋼鋁課徵高額關稅，以保護美國本土製造商。這項關稅政策不分敵友的懲罰性作法，恐怕激起更多紛爭。



儘管川普長久以來抨擊中國的不公平貿易手段，但美國作為全世界最大的鋼鐵進口國，大部分的鋼鐵是來自加拿大、巴西與南韓等友邦。



中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊今天向中央社記者說，中國是美國最大貿易逆差國，主要以汽車零組件、衣服等商品種類為主，鋼鋁相關商品相對占比不高，顯見對鋼鋁等進口產品課徵高關稅對改善貿易逆差沒有幫助。



劉孟俊表示，可能美國國內鋼鐵業重創需救濟，但川普新保護政策並無立即性幫助，他認為有故作姿態味道的，是為了滿足選民需求，或是以此為藉口或議題，尋求對外貿易談判籌碼。



劉孟俊說，比較擔心的是，會不會有貿易報復，造成貿易戰；台灣輸出美國也非以鋼鋁商品，而是以IT產業為主，但仍要持續關注國際情勢，假使美中發生貿易戰，恐怕也會波及台灣。（編輯：李信寬）1070304