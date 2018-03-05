美股多數上漲 台股短線震盪整理

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）美股2日終場多數上漲，台股2日失守季線，守住半年線。法人表示，台股短線震盪整理，需觀察國際股市走勢。



美股2日開低走高，終場多數上漲，道瓊工業指數終場下跌70.92點，或0.29%，收在24538.06點；標準普爾500指數上漲13.58點，或0.51%，收在2691.25點。以科技股為主的那斯達克指數上漲77.306點，或1.08%，收在7257.867點。



台股加權股價指數2日終場下跌87.62點、跌幅0.81%、收在10698.17點、成交值新台幣1094.58億元，原物料股跌勢較深，包括遭到美國總統川普點名的鋼鐵類股大跌1.63%。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超157.69億元。



法人表示，台股2日失守季線約10745點，守住半年線10693點之上，週線收黑，日KD技術指標仍開口向上，短線震盪整理，需觀察國際股市走勢。



美國總統川普宣布，將對進口鋼鋁產品課徵高關稅，行政院政務委員鄧振中4日表示，將密切關注川普日後可能宣布的具體作法，若損及台灣利益，會先雙邊協商，但不會放棄WTO架構下的任何權利。



鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸公開發行之路加速，中國大陸證監會公告8日將審核首發申請。陸媒預估最快4月FII可在中國大陸上市。



開發金控包括創投、證券、銀行、壽險4獲利引擎布局即將完成，未來將會完成100%購併中壽的目標，時間點估落在2020年第1季。(編輯：趙蔚蘭1070305