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1月批發業創同期新高 內需溫和成長

發稿時間：2018/03/05 17:35

最新更新：2018/03/05 17:35

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（中央社記者黃雅娟台北5日電）經濟部統計處今天公布1月批發、零售及餐飲業營業額，分別為新台幣8829億元、3623億及379億元，年增率分別為10%、-4.4%及-12.1%；其中批發業營業額寫下歷年同月新高，內需持續溫和成長。

統計處副處長王淑娟表示，1月批發業主要是因為春節前鋪貨旺季，加上比較基期低，機械器具批發業更因為記憶體、晶片等零組件需求暢旺，年增率高達16.3%，是最主要貢獻來源；建材業則已經寫下連續15個月正成長。預估2月批發業年增率可達4%。

零售業雖然1月營業額達3623億元，不過因為今年春節採購旺季落在2月，導致大部分呈現年減趨勢，其中百貨公司年減19.4%、超級市場年減4.2%、便利商店年減0.5%，量販店則年減21.2%；不過汽機車業由於衝刺農曆年節業績，營業額657億元，創下歷年同月新高，年增7%。預計2月零售業營業額有望成長10%。

1月餐飲業則因為年節落點不一致，尾牙及春節旺季往後延至2月舉行，導致營業額只有379億元，雖然年減12.1%，仍寫下歷年同月次高紀錄。預估2月可望年增17%。

展望2月表現，王淑娟表示，雖然有春節假期因素，不過全球景氣穩健成長，加上外貿需求擴增，批發零售業仍可維持正成長，零售及餐飲業則因為春節假期的年節採購、出遊及聚餐旺季，預計2月表現可望大幅增加，整體來說，內需市場「溫和成長」。

王淑娟指出，如果排除春節因素，綜合1、2月來看，還是正成長態勢，最主原因是整個景氣仍然持續在復甦的軌道下，加上今年有許多跟民間消費有關的經濟現象，比如加薪、股利發放等，都有助於今年民間消費動能提升。（編輯：林沂鋒）1070305

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