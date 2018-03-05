禾伸堂去年獲利3年新高 擬配股利5.3元

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）禾伸堂去年淨利新台幣8.79億元，是3年來高點，去年每股稅後純益4.4元，減資後股本EPS 5.56元。禾伸堂董事會也決議通過每股配發現金股利5.3元。



禾伸堂今天公布去年第4季營運成果，單季合併營收33.99億元，和去年第3季相當，較前年同期減少1.4%；單季毛利率25.6%，季增6.4個百分點，年增11.5個百分點。法人表示，禾伸堂去年第4季毛利率創10年高點。



去年第4季歸屬母公司淨利3.81億元，季增57%，較前年同期大增267%，單季每股稅後盈餘2.07元，減資後股本計算每股稅後純益2.41元。



禾伸堂去年策略轉型，積層陶瓷電容（MLCC）市場拉貨力道強勁，去年第4季被動元件營收占比維持在40%以上，是單季獲利成長主要動能。



禾伸堂去年全年合併營收131.09億元，去年全年毛利率18.5%，較前年增加4個百分點，去年歸屬母公司淨利8.79億元，較前年成長74%，去年每股稅後純益4.4元，減資後股本計算每股稅後純益5.56元。法人表示，禾伸堂去年獲利絕對數字來到3年高點。



禾伸堂董事會也決議通過每股配發現金股利5.3元；其中，盈餘分配5元、資本公積0.3元。若以禾伸堂今天收盤價101元計算，現金殖利率約5.2%。



展望今年，法人表示，禾伸堂高階利基型產品出貨持續暢旺，車用、工控及網通客戶等需求持續增加，搭配工廠產能提升計畫，預估營運績效將穩定成長。（編輯：蘇志宗）1070305