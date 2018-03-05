外匯存底連11增創高 歐元貶值致增幅收斂

央行5日公布2月外匯存底4567.21億美元，月增9.97億美元，連11增並續創歷史新高，但增幅較1月明顯收斂。中央社製圖 107年3月5日

（中央社記者邱柏勝台北5日電）央行今天公布2月外匯存底4567.21億美元，月增9.97億美元，連11增並續創歷史新高，但增幅較1月明顯收斂。央行外匯局長顏輝煌表示，主因歐元兌美元貶值，抵銷外匯存底投資運用收益所致。



另外，截至今年2月底，外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計4092億美元，約當外匯存底的90%，較1月減少169億美元、4個百分點。顏輝煌解釋，由於2月台股下跌2.6%，且外資賣超台股約34.85億美元並有匯出，導致外資持股市值降低。



顏輝煌說，2月美元指數升1.66%，是近期以來少見的反彈，非美貨幣普遍走弱。以歐元為例，2月1日至2月27日止，歐元兌美元貶值0.88%，但若加計2月28日國際盤表現，歐元兌美元貶值達1.7%，因此以歐元持有的外匯折計成美元後，金額會減少。



此外，2月新台幣兌美元雖走貶，但由於2月適逢農曆春節，廠商拋售美元換新台幣，增加市場上的美元供給，抵銷外資的美元需求，也使得2月外匯存底仍持續成長。



展望未來國際經濟情勢，顏輝煌表示，根據聯邦基金利率期貨預測，美國3月升息機率已達「百分之百」，且市場對美國聯準會（Fed）新任主席鮑爾（Jerome Powell）首次在國會聽證會發言的解讀偏向鷹派，認為美國今年升息次數將從3次提高為4次，顯見美國通膨壓力逐漸浮現，不過仍要觀察後續經濟指標的變化。（編輯：林沂鋒）1070302