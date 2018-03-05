核二2號機再轉何時報告 柯建銘：須考量缺電情形

（中央社記者蘇龍麒、王承中、謝佳珍台北5日電）原能會今天同意台電核二廠2號機再轉，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，到立院教委會專案報告「沒有時間表」，但強調再轉必須考量缺電情形、空污等問題，如果國民黨抽到召委卻不排審，民進黨也會排審。



原子能委員會今天同意台電公司申請核二廠2號機再轉，之後將前往立法院專案報告，程序完成後就會讓台電再轉。



立法院8日將選出各委員會召集委員，民進黨確定掌握教委會一席召委，另一席可能需與國民黨團抽籤。柯建銘告訴中央社記者，一定要在教育委員會安排核二廠2號機再轉專案報告，如果國民黨抽到召委卻不排審，民進黨也會排審。



記者問到，這份報告按照程序，可能要到3月底才能在教委會審查，柯建銘說，沒有關係，一切照程序來，「沒有時間表」。



不過，他說，今天是今年用電量備轉容量率的新低，核二廠2號機再轉的處理，必須考量缺電情形、空污等問題，民進黨團也需要與經濟部、台電進一步討論後，整體評估要在何時進行專案報告。



他呼籲，希望朝野能夠理性、科學面對，不要在這個問題上造成對立，對立不是國人所期待的。



民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，核二廠2號機已經維修好很久，基於尊重立法院，原能會必須把報告送進立法院，教委會也會安排專案報告，呼籲應該以專業理性角度看待。



她說，安全是核能最上位的要求，核二廠要如期除役，也是民進黨的堅持，在這兩個前提下，一切尊重教委會專案報告與審查結果。



有意爭取教委會召委的民進黨立委吳思瑤說，台電與原能會循程序送審，相關的安全性、專業性不能打折，專案報告是立法院對於原能會的監督與審查，立法院過去有慣例，也是在野黨的權利。



她說，如果擔任召委並負責原能會，將會善盡監督職責盡速安排專案報告。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，之前講非核家園，但現在擔心缺電又要讓核二廠2號機再轉，能源不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，整體能源政策、經濟政策、產業政策應要做一個全面性的討論。



時代力量立法院黨團總召徐永明表示，反對核二廠2號機再轉，這與非核家園大方向是衝突的，原能會應該著重核能安全問題，不能因為缺電就急著重起核二廠2號機。



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，核二廠2號機再轉，正式宣示民進黨非核家園政策破功。民進黨過去將核能妖魔化，現在缺電又重起核電，等於要毀壞過去的信仰，面對自己一手打造的反核勢力才是民進黨能源政策最難堪的一步。



國民黨教育委員會尚未決定要推派由誰參選召委，但曾任教委會召委、國民黨立委陳學聖說，2012年核二廠1號機當時擬重起動，民進黨立委強烈反對、撕掉報告書，如果反對理由沒有改變，核二廠2號機為什麼可以再轉？他說，如果民進黨無法自圓其說，當然反對核二廠2號機能夠再轉。



陳學聖說，國民黨團還沒決定誰來抽召委，但如果他抽到召委，並且負責原能會的業務，不會安排專案報告，也不給原能會報告。



中國國民黨文化傳播委員會副主任委員洪孟楷表示，核二廠2號機是事隔600天後再轉，原能會說是經過專家學者確認安全無虞，如果現在能夠證明是安全無虞，當初民進黨杯葛核電更證明是民粹的作為。



他指出，民進黨政府應誠實面對現況並向民眾坦承，才是一個負責任的政府應該有的表現。（編輯：林孟汝）1070305