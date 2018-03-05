新興應用加溫 製造業衝向22連紅紀錄

（中央社記者黃雅娟台北5日電）1月製造業指數117.45，年增率10.84%，已經寫下連續21個月正成長。經濟部統計處預估，由於積體電路業新興應用持續活絡，2月製造業可望年增1至2%，邁向22紅紀錄。



經濟部統計處今天公布1月工業生產指數為115.98，年增率10.86%，連9個月正成長；製造業指數117.45，年增率10.84%，則寫下連續21個月正成長。指數雙雙寫下歷史新高，年增率則分別寫下民國102年2月及去年3月以來最大增幅。



統計處副處長王淑娟表示，雖然1月進入工業生產淡季，不過月增率還是有少數呈現月增，其中像是積體電路業月增4.96%、年增9.95%，最主要還是新興科技應用擴展，像是車用電子、物聯網、高效能運算應用持續活絡，加上春節前的備貨需求，推升積體電路營業額表現。



王淑娟也指出，像是汽車及零組件業，由於車商衝刺年節業績，加上1月在北美有暴風雪，推升售後零組件維修需求，以及電動車拉貨更為積極，加上成車銷售，推升汽車及零組件生產動能。根據統計處提供資料，1月汽車業年增率達17.25％，不僅由黑翻紅，更寫下106年3月以來新高。



由於去年1月適逢春節假期，比較基期較低，導致工業及製造業生產指數雙雙寫下新高，年增率更交出亮眼表現，王淑娟指出，如果剔除季節因素，1月還是呈現正成長態勢。



王淑娟表示，2月雖然工作天數減少，不過電子零組件業新興應用興起，減緩淡季衝擊，而塑化鋼鐵業歲修完成，也渴望挹注生產動能，使2月表現進而提升。



根據統計處預估，今年2月製造業年增率可望在1至2%之間，第1季表現則預估在6%左右，維持正成長態勢。（編輯：林沂鋒）1070305