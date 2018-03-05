新台幣升轉貶0.2分 貿易戰恐一觸即發

新台幣5日終場以29.292元兌1美元作收，貶值0.2分。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱柏勝台北5日電）今天外資賣超台股，但在匯市僅小幅匯出，新台幣終場以29.292元兌1美元作收，貶值0.2分。此外，進出口商觀望心態濃厚，未見大規模進出，台北與元太外匯經紀公司總成交量萎縮至9.01億美元。



外匯交易員表示，全球貿易戰恐開打，投資人風險偏好降低，全球股市都出現回檔，市場資金跑向避險資產，包含黃金、日圓等避險商品都走強，尤其日圓兌美元更來到105元區間的價位，創近16個月以來新高。



央行外匯局長顏輝煌指出，日圓近期表現強勢，與日本經濟成長率優於預期，以及日本央行總裁黑田東彥日前表示，若通膨達到一定水準，不排除終止貨幣寬鬆政策有關。



而避險需求增溫，也影響新興市場國家股匯市，外資今天再度大舉賣超台股新台幣102.13億元，連4個交易日賣超台股逾300億元，將年初以來的買超全數回吐。



但外匯交易員指出，由於目前市場仍觀望全球貿易戰的發展情況，因此外資在匯市並不像股市有大規模撤出的情況，僅呈小幅匯出，新台幣波動相對小，今天貶值0.2分作收。而由於進出口商也處於觀望，並無大舉進出動作，短期內新台幣呈區間微幅震盪的機率相當高，後市關注國際經濟情勢及外資動向而定。



新台幣兌美元今天開盤價為29.289元，最高29.250元、最低29.294元，尾盤收29.292元，貶值0.2分。（編輯：李信寬）1070305