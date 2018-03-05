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銀行保險電子投票比例低 金管會盯

發稿時間：2018/03/05 19:03

最新更新：2018/03/05 19:03

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（中央社記者蔡怡杼台北5日電）金融監督管理委員會副主委鄭貞茂今天表示，為強化公司治理，金管會正推動提高銀行、保險等機構投資人使用電子投票的比例。根據統計，保險業電子投票比例不到4成、銀行更不到1成。

鄭貞茂在集保結算所舉辦的「電子投票百分百暨公司價值提升論壇」上表示，為強化公司治理，金管會除了全面推動上市櫃公司使用電子投票外，正推動增加公司治理評鑑的質化指標、推廣公司治理指數、台灣永續指數、深化公司治理文化、研議擴大審議委員會的設置、推動設置公司治理人員、提升董事會職能；尤其，特別要提高銀行、保險等機構投資人出席股東會議使用電子投票的比例。

根據金管會統計，去年保險業於被投資企業股東會使用電子投票的比例不到4成，銀行業使用電子投票比例更不到1成，至於證券業使用電子投票的比例則超過9成。

對於銀行、保險等機構法人使用電子投票比例偏低的現象，官員說明，銀行、保險業對於被投資企業股東會行使電子投票比例偏低，可能與機構法人主要是純財務性投資，因此參與被投資企業股東會的意願不高；另外，銀行業以及保險業可能對被投資企業有疑義，或者有臨時動議擬提出時，也多選擇親自出席股東會行使投票權，並非採電子投票的方式。

至於證券商使用電子投票比例較高，金管會表示，主因現行僅規定證券商以及投信持有一定股數以上時，應出席股東會。

同時，金管會已把提高機構法人電子投票比例列為3月底將公布的公司治理藍圖重點項目之一。

金管會表示，目前銀行業以及證券業親自出席股東會行使投票權，未被列入股東權的計算，未來計算該指標時，擬擴大列入親自出席的部分。（編輯：蘇志宗）1070305

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