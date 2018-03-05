花蓮地震滿月 哪個斷層主動錯動成關鍵

經濟部中央地質調查所代理所長曹恕中（圖）5日在經濟部說明「0206花蓮地震 地質調查進度報告」，曹恕中表示，美崙斷層是有錯動的，但是不是地震產生的主要原因，需要進一步分析，完整的地震地質調查報告預定在3月下旬完成。中央社記者張皓安攝 107年3月5日

（中央社記者黃雅娟台北5日電）花蓮地震發生將近滿月，經濟部地調所今天表示，米崙斷層延伸至海底約20公里，與南邊的嶺頂斷層，都是被動式錯動，並非誘發地震的主因。瞭解哪個斷層主動錯動，對於計算地震頻率很有幫助。



2月6日晚間11時50分，花蓮發生芮氏規模6.0的地震，震央位於立霧溪口外海，深度10公里，花蓮各處遭受重創，統帥飯店等大樓倒塌，並造成17人死亡，多達285人受傷。



經濟部中央地質調查所7日進行地表破裂調查，9日進行大地測量，包括全球衛星定位系統測量，以及精密水準觀測，發現沿著米崙斷層沿線有廣泛的地表破裂，部分地點有噴砂現象；迄今已經派出50人進行調查。



地調所代理所長曹恕中今天表示，花蓮地區的米崙斷層及南邊的嶺頂斷層，判斷都是被動式錯動，並非誘發地震的主因；根據中央大學的研究，米崙斷層延伸至海底約有20公里，並未與花蓮地震的震央連成一線。



曹恕中指出，瞭解哪個斷層主動錯動非常重要，可以據此計算週期，對於未來地震預測相當有幫助。而花蓮地震後，現在的地震頻率已經慢慢減少，地調所指出，根據氣象局提供資料，目前花蓮較易產生地震的斷層有兩條，分別是北部的米崙斷層與南邊的池上斷層。



地調所表示，目前已經公布的活動斷層共33條，地質敏感區共15條，像是車籠埔斷層約300至400年釋放一次能量，池上斷層約150至200年，快的話如米崙斷層約50年一次；而雖然米崙斷層能量已經釋放，再度地震的機率較小，但「不代表不會發生」。



曹恕中提醒，台灣發生大地震的機率是有的，只是時間的問題，全國一定要做好防震措施及救災準備。



而花蓮地震後，由於不少毀損建築物擬原地重建，地調所將調整地質敏感區，米崙斷層南端擴散較大的區域納入，如果位在地質敏感區又要原地重建，應依法做好地質安全調查評估，提供國土建設與建築規範的運用。



此外，由於需要美國提供精密度為5公釐的衛星星曆（IERS），加上統計及分析地表破裂原因等，預計3月下旬完成完整的地質報告，將上網供各界參考。（編輯：林沂鋒）1070305





經濟部地調所5日表示，米崙斷層延伸至海底約20公里，與南邊的嶺頂斷層，都是被動式錯動，並非誘發地震的主因。瞭解哪個斷層主動錯動，對於計算地震頻率很有幫助。中央社記者黃雅娟攝 107年3月5日