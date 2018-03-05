推台灣食品 陽岱鋼代言喝珍奶吃蜜棗

旅日職棒球星陽岱鋼（左2）代言台灣食品，與外貿協會董事長黃志芳（左1）、農委會主委林聰賢（右2）及國貿局主秘倪克浩座談。中央社記者黃名璽東京攝 107年3月5日

（中央社記者黃名璽東京5日專電）外貿協會、農委會及國貿局今天率6縣市政府與業者，到日本宣傳台灣食品。台灣旅日職棒球星陽岱鋼現身代言，開心喝著最愛的珍珠奶茶，也大讚首批進口日本的蜜棗好吃。



2018年東京國際食品展明天開幕，外貿協會董事長黃志芳、行政院農業委員會主任委員林聰賢、經濟部國際貿易局主任秘書倪克浩，與高雄市長陳菊、屏東縣長潘孟安、桃園市副市長游建華、台南市副市長張政源、雲林縣副縣長丁彥哲、嘉義市副市長張惠博等人，今天先在東京舉行記者會，宣傳台灣食品，駐日代表謝長廷也與會。



主辦單位首先安排黃志芳、林聰賢、倪克浩，與陽岱鋼對談台灣食物。



黃志芳問陽岱鋼，珍珠奶茶是台灣的國民飲品，台灣人一年可以喝掉多少的珍奶？陽岱鋼思索了一下說，珍奶是他回台灣必喝的飲料，「10億應該跑不掉」。



黃志芳說，台灣人一年就可以喝掉10億杯珍奶，而且台灣人在全世界已開了4000多間的珍奶店；目前也有10家珍奶相關飲品業在日本開店，業績都非常好，珍珠奶茶可以說是「台灣之光」。



現場也準備3杯珍奶飲品，陽岱鋼每杯都喝了一口，然後大讚很好喝，有令人懷念的味道。



黃志芳說，台灣擅於把農產品製做成甜點，例如把鳳梨和芋頭分別做成好吃的鳳梨酥與芋頭酥；台灣很有名的一家鳳梨酥店叫微熱山丘，也在日本開店，生意非常好。



林聰賢接著問陽岱鋼有沒有吃過蜜棗？陽岱鋼說，當然吃過；林聰賢說，蜜棗經過5年爭取，終於可以進口到日本，今年是首批進口，希望陽岱鋼能讓日本朋友知道，蜜棗不是青蘋果，不用削皮，且是所有水果中維生素含量最高的，超過奇異果。



陽岱鋼看著桌上的蜜棗問可不可以吃？引發一陣笑聲；他吃了一口又再接著吃一口說，非常好吃。



倪克浩負責宣傳用水果做成的啤酒；陽岱鋼說，水果啤酒應該很受到女性朋友歡迎，尤其有鳳梨口味的，很容易入口，希望大家都能品嚐。



陳菊說，每年的東京食品展，高雄市政府跟南台灣農業縣市都會一起參加，因為東京食品展是全世界三大重要的食品展之一，各縣市政府帶來經過嚴格檢驗、有生產履歷，也是最好的農產品介紹給日本與全世界的好朋友。



談到高雄市，陽岱鋼說，每年不管是工作還是邊工作邊遊玩，都有機會到高雄市，是一個非常美麗，也是一個宜居的城市，希望大家都可以造訪高雄市。



陳菊也在現場行銷高雄觀光，高雄是山海河港，有16個原住民族群、客家及新住民居住的城市，是文化非常多元、非常能夠包容的城市。



她說，高雄不僅是美食，也是文化非常深厚多元，同時很重視歷史感，日本朋友如果到高雄來玩，一定會不虛此行。



陽岱鋼隨後也一一跟潘孟安、游建華、張政源、丁彥哲及張惠博等對談，協助推銷各縣市的農漁產品與觀光。



陽岱鋼說，對這麼多的縣市來訪感到開心，自己從15歲離開台灣到日本，對有些事物的印象仍停留在國中的時候，利用這次機會聽到很多有關台灣的事，也感到非常高興。



另外，陳菊日前出版新書，與謝長廷頗有隔空交火的味道，兩人今天是在新書發表後首度在公開場合同台，引發關注；但主辦單位安排兩人坐在首排的不同側，兩人並沒有任何公開互動。（編輯：高照芬）1070305



