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奇力新旗下旺詮 調漲厚膜電阻單價逾25%

發稿時間：2018/03/05 21:10

最新更新：2018/03/05 21:10

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）奇力新旗下旺詮公告，即日起調升部分厚膜電阻單價25%以上。市場人士評估，晶片電阻今年將續吹漲價風。

旺詮今天公告，由於原材料成本持續攀升，加上庫存水位持續降低，經過審慎評估，即日起調升部分厚膜電阻單價25%以上，將依據新單價開始接單。

旺詮2月21日公告，由於大量訂單持續湧入，為了確保所有客戶排程及交期，公司暫停接受厚膜電阻全系列所有型別新訂單。

旺詮去年下半年擴充中國昆山廠和馬來西亞廠，法人預估旺詮今年成長幅度在15%到20%區間，未來馬來西亞廠占旺詮比重會越來越高。旺詮高毛利金屬板產能陸續開出，再加上厚膜電阻訂單湧入，新產能加入下後續營收動能可期。

觀察晶片電阻市況，市場人士指出，目前汽車電子、工業規格等應用晶片電阻供不應求，平均安全庫存天已經低於30天。

此外中國大陸農曆春節後作業員返工率偏低，影響晶片電阻台廠在中國設廠的產能，第1季晶片電阻廠商在中國大陸的稼動率大約在70%到80%之間，產能產出相對縮減。

加上消費電子終端需求仍持續拉升，使得廠商晶片電阻安全庫存天數持續下滑，晶片電阻供應狀況更加緊俏。

市場人士指出，特定大廠晶片電阻安全庫存天數已經下降到35天到36天左右，缺貨狀況可能持續到第2季。

晶片電阻續吹漲價風。國巨集團今年度已2度調漲晶片電阻價格。光頡旗下無錫泰銘電子日前也公告厚膜電阻售價調整，部分封裝貼片電阻在前售價基礎上提升15%。

此外，中國風華高科1月下旬也宣布，部分片式電阻價格在目前銷售價格基礎上調升7%到13%。

從產能規模看，市場人士表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆。全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。（編輯：李信寬）1070305

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