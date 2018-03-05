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東京食品展 林聰賢：努力開拓國際市場

發稿時間：2018/03/05 22:35

最新更新：2018/03/05 22:35

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（中央社記者黃名璽東京5日專電）行政院農業委員會主任委員林聰賢今天說，新農業政策就是透過創新增加更多就業，同時增加更多的農家所得，「我們朝這個目標，所以在國際市場一定要努力地去開拓。」

2018年東京國際食品展明天開幕，台灣相關部會與縣市政府今天先在東京香格里拉飯店舉行記者會，宣傳台灣食品。

林聰賢出席記者會後，接受中央社記者專訪時說，台灣跟日本農食產品貿易，從數據上看，日本是台灣出口的第2大市場；台灣是日本出口的第3大市場，所以雙方在農食產業的經貿交流非常密切。

他說，農委會現在的新農業政策，就是呼應總統蔡英文要求的，透過創新增加更多的就業，同時增加更多的農家所得，「我們朝這個目標，所以在國際市場一定要努力地去開拓。」

林聰賢說，對日本市場，農委會今年推出蜜棗這個新品項，除了要在東京國際食品展向日本民眾展售外，也切入到很重要的銷貨點，例如他們今天到中日本高速公路最大的海老名休息站。

他說，這個休息站一年人潮約2000萬人次，他們跟對方有幾個合作項目，都做得不錯。

林聰賢說，例如台灣香蕉，品相好的就賣鮮果，有些外皮損傷的，就做食品加工，透過跟中日本高速公路公司合作，用在地的鮮奶跟麵粉，讓香蕉入餡，變成「台灣banana」。這種加工食品的產地內容、產地印象就會加深。

談到首次輸入的蜜棗，林聰賢說，在休息站看到很多日本小朋友都很想吃，像台灣的小朋友看到陌生的水果可能會不敢吃，當然他們事前有先透過海老名市長協助推廣，但一開始還是覺得日本小朋友怎麼會吃，所以只切了2盤，結果沒想到小朋友都舉手，後來就變成供不應求。

他說，在中日本高速公路休息站所展售的是香蕉跟蜜棗的鮮果，並透過中日本高速公路公司的子公司，把香蕉輸入到中小學的營養午餐。

農委會表示，日本檢驗標準很嚴格，台灣經過很好的冷鏈控制，才能輸入維持口感的蜜棗，所以第一年目標先設定在20噸。

林聰賢說，台灣食品要標榜安全、安心及放心，也就是在質跟量都要穩定，這也是這次帶團來參加東京國際食品展，最重要就是要展示台灣品牌的內容。

他說，要讓外國人認為台灣農產品是安全的，台灣自己要先建立一個好的規格跟門檻。這幾年食安五環的推動，解決過去長期累積的課題，所以要推生產履歷、標章整合，都是希望台灣要推國際農產品外銷，自己如果沒有先做好準備，基本功不好，如何打國際賽？

林聰賢說，這也是為什麼農委會要拉大家一起參與國際食品展，這是一個國際的舞台，要讓大家出來把眼界打開。所以農委會定調的新農業，就是全民的農業，而且是進擊的農業。（編輯：高照芬）1070305

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