川普祭懲罰關稅 馬克宏籲歐盟迅速反應

（中央社巴黎5日綜合外電報導）針對美國計畫對進口鋼鋁課徵沉重懲罰關稅，法國總統馬克宏今天表示，這明顯違反全球貿易規則，歐洲聯盟（EU）必須「快速做出反應」。



法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）和來訪的加拿大魁北克省長庫雅爾（Philippe Couillard）舉行聯合記者會，他在會中表示：「這些（關稅）無可置疑違反世界貿易組織（WTO）的規定。…我相信歐盟有必要迅速反應，反應方式應符合WTO框架和均衡原則。」



美國總統川普1日宣布，將對進口鋼品與鋁品分別課徵高達25%與10%的關稅，以保護美國本土製造商。這項消息激起美國貿易夥伴國的強烈抗議，包括加拿大、歐盟、墨西哥、澳洲和全球最大鋼鐵產國中國。



歐盟執行委員會（European Commission）已表明，他們正計畫採取報復行動，鎖定Levi's牛仔褲和哈雷大衛森（Harley Davidson）摩托車等美國主要品牌產品。



馬克宏並說：「國族主義是一場沒有贏家的戰爭。」



庫雅爾同樣譴責川普的行動。他表示，由於魁北克鋁業規模龐大，可能受到影響。魁北克每年約生產300萬公噸鋁品。



不過庫雅爾說，由於美國末端用戶將面臨鋁價攀升，因此「付出代價的會是美國消費者」。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070305