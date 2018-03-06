越南鋼鐵需求大 越鋼全產全銷供不應求

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑企業旗下越南河靜鋼鐵廠第一座高爐去年5月底點火以來，碳鋼產量已達200萬公噸，越鋼估計越南今年進口鋼品達2000萬公噸，越鋼全產全銷，還支應中鋼公司，產量供不應求。



處於經濟成長階段的越南，鋼鐵消費量頗大，越鋼依東南亞鋼鐵協會(SEAISI)統計，2016年越南鋼鐵產量僅866萬公噸，進口量為1748萬公噸，消費量高達2235萬公噸，市場需求非常大。



越鋼是東南亞最具規模的高爐鋼鐵廠，越鋼已成為繳納河靜省進出口稅最大戶，甚至貢獻越南的經濟成長，備受越南政府重視，因此越鋼所有產量全力配合越南政府工業發展目標，致力提升產能、產品開發，穩定供應越南當地客戶，與越南國內廣大鋼鐵下游加工業共榮發展。



越鋼董事長陳源成告訴中央社記者，越鋼第二座高爐預計今年5月可以點火生產，兩座高爐截至今年底產量可達500萬公噸碳鋼，相對越南去年進口鋼品約1700餘萬公噸，今年估計進口量可達2000萬公噸，其中熱軋品占1000萬公噸，越鋼的產量根本供不應求。



陳源成指出，越鋼在正式生產前的困境已經過去，現在生產相當順利，目前越鋼鋼品產量內銷越南占85%，外銷東協各國占15%；越鋼的大股東中鋼公司還可以享有一年向越鋼200萬公噸額度的鋼材提貨權。



中鋼公司表示，去年10月起中鋼3號高爐大修至今年2月底重新點火生產期間，除了自家大修前多生產一些鋼胚備用，同時再從越鋼、日本新日鐵鋼鐵廠、俄羅斯等地進口鋼胚軋鋼支援客戶需要，其中從越鋼進貨約10萬公噸扁鋼胚支應。（編輯：張均懋）1070306