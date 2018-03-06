三星S9+相機評比99分奪冠 贏過iPhone X

影片來源：Samsung YouTube頻道

（中央社記者江明晏台北6日電）相機評測機構DxOMark顯示，三星新旗艦Galaxy S9+在拍照項目獲得104分，刷新網站有史以來的高分紀錄，綜合相機表現評比也以99分的高分奪冠，贏過Google Pixel 2的98分和iPhone X的97分。



三星日前發表新一代旗艦機S9系列，配備1200萬畫素、F1.5和F2.4雙光圈的主鏡頭，是市場首創「一鏡雙光圈」鏡頭設計的手機。



在光源充足的環境下，S9系列相機光圈會自動調整為F2.4光圈進行拍攝，在低光源的環境中，則自動調整為最大F1.5大光圈，也可手動調整，而F1.5也是目前手機業界最大光圈的設計，並配備「960fps超慢動作攝影」，可將0.2秒內動作畫面延長至6.3秒，捕捉關鍵時刻。



相機評測網站DxOMark長期以來針對旗艦機拍照功能做評測，在最新出爐的評測報告中給予S9+高評價，評測指出，「三星Galaxy S9+是一款在鏡頭部分沒有任何弱點的手機。在靜態照片和影片模式下，表現都很出色，拿下了迄今為止DxOMark Mobile評測的最高分數。」



DxOMark特別指出，三星在低光源的拍照表現令人印象深刻，使用升級「多重影像疊合技術」，一次快門可同時拍下12張照片，照理說細節會因此減少，但S9 Plus在所有的噪點和細節間保持良好的平衡。



在變焦和背景虛化的部分，DxOMark說明，Galaxy S9+的與Galaxy Note 8的表現旗鼓相當，在拉近鏡頭時能夠取得優異的變焦效果。在變焦達4倍時，分辨率和細節表現依舊亮眼，且其變焦圖像要比其它競爭對手更清晰。Galaxy S9+在4倍變焦倍數下可以實現更好的細節，偽影和噪點水平比蘋果iPhone X更低。由於谷歌Pixel 2為單鏡頭，因此表現要差一些。



總結測試，DxOMark表示，S9+在所有照片和視頻測試類別中都表現出色。照片得分104分是迄今為止最好的成績。錄影分數91分，綜合整體得分為99分，奪下DxOMark排行榜第一，以一分之差贏過位居榜首數個月的Google Pixel 2。



目前排行第3的是拿下97分的iPhone X，第4至第11名皆有90分以上的水準，依序為華為Mate 10 Pro、iPhone 8 Plus、 三星Note 8、 iPhone 8、 Google Pixel、HTC U11、Vivo X20 Plus、小米Mi Note 3。



三星也發布新聞稿指出在2018 MWC全球行動通訊大會中獲30多項大獎，其中Galaxy S9+拿下年度全球行動大獎（GLOMO Awards）當中的「最佳新聯網裝置」（Best New Connected Device）。



此外，S9系列5日在台開放預購拿下好成績，電信三雄表示，開放預購後即搶購一空，在受歡迎機型與顏色方面，中華電信指出，S9+ 256GB、128GB的珊瑚藍，受到最多客戶青睞。台灣大哥大表示，S9+ 128G珊瑚藍最受歡迎，遠傳電信則表示，消費者選購S9+ 128GB的占比高達6成，以丁香紫最受消費者歡迎。(編輯：趙蔚蘭)1070306