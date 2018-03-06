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國銀大陸地區授信踩雷 合庫新增逾放1.5億

發稿時間：2018/03/06 18:48

最新更新：2018/03/06 18:48

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（中央社記者蔡怡杼台北6日電）金融監督管理委員會今天公布本國銀行元月稅前盈餘新台幣5.8億元，年增率130%，獲利表現亮眼；不過，本國銀行元月大陸地區逾期放款擴大，合作金庫銀行新增逾期放款1.5億元。

金融監督管理委員會今天公布本國銀行1月獲利表現，全體銀行1月稅前盈餘為334億元，年增率11%，較去年12月大幅增加232.1億元或227.6%，主要是因去年底多家銀行提列慶富案呆帳所致。

根據金管會統計，截至去年底，全體國銀對慶富集團授信總餘額為210億元，累計提列備抵呆帳共149億元、轉銷呆帳共58億元，合計達207億元。金管會表示，銀行大多集中在去年12月提列備抵呆帳或轉銷。

就分支機構來看，本國銀行大陸地區分行1月稅前盈餘為5.8億元，較去年同期增長1.3倍，表現亮眼；國內總分行稅前獲利231.9億元，年增8.8%；OBU（國際金融業務分行）稅前盈餘63.8億元，年增率13.5%；海外分行稅前盈餘32.6億元，年增12.1%。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，國銀元月大陸地區獲利亮眼，主因銀行尚未提列呆帳；另外，國銀對大陸授信增加，推升銀行元月利息收益增加。

另外，根據金管會統計，本國銀行元月大陸地區逾期放款1.83億元。其中，一筆為國泰世華既有掛在帳上的0.32億元，另外一筆是合庫銀行元月新增的1.5億元。

莊琇媛說，合庫元月新增的1.5億元逾期放款主要是合庫對一家台資食品企業的自貸案。（編輯：張良知）1070306

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