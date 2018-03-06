/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生
>rss

台塑三寶看好上半年 台塑化歲修影響產能

發稿時間：2018/03/06 19:11

最新更新：2018/03/06 19:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶2月業績均因農曆年因素，工作天數和產銷量均減，不過台塑、南亞和台化等三寶均看好第1、2季因需求上升，產品價格走揚而帶動營運，但台塑化3月蒸餾廠歲修40天將影響產能。

台塑四寶合計2月合併營收約新台幣1267.17億元，月減16.4%，年增5%；前2月合併營收2782.69億元，年增11.3%。其中台塑(1301) 2月合併營收141.12億元，月減26.3%，年減5.7%，衰退較多；南亞(1303) 2月合併營收240億元，月減17.7%，年增4.8%。

台化(1326)2月合併營收299.88億元，月減11.3%，年增1.1%；台塑化(6505)2月合併營收586.17億元，月減15.6%，年增10.3%。

台塑董事長林健男表示，農曆春節長假，大部分下游客戶停工至元宵節後才開工，加上2月出貨天數少，部分訂單延至3月出貨，因此今年2月PVC(聚氯乙烯)銷售量比1月減少3.8萬公噸、液鹼減少3.6萬公噸、PE(聚乙烯)減少2.2萬公噸、PP(聚丙烯)減少3.5萬公噸及AE (丙烯酸酯)減少1.6萬公噸。

林健男表示，第1季受春節假期影響，台塑也有5個廠歲修，開工率僅90%，但因為客戶3月正式開工、印度市場看旺，3月到6月亞洲部分輕油裂解廠歲修，所以乙、丙烯產品價格會比去年第4季好得多，導致第1季營業額會高過去年第4季；第2季開工率超過92%，台塑對第2季營運保持樂觀，各式石化產品的銷量和價格會比第1季好，推升第2季營業額。

台化副董事長洪福源表示，3月起產銷和下游客戶生產均恢復正常，目前接單順利，預估3月合併營收會增長，第1季整體合併營收與去年第4季相當；第2季台化沒有設備定檢大修，所以第2季營收一定好過第1季。

不過洪福源指出，市況看來雖好，但油價上下起伏頗大，且美國頁岩油日產逾千萬桶，已趕上沙烏地阿拉伯和俄羅斯等國，油價是否進一步下跌，值得關注。

台塑化總經理曹明說，第1季部分月份成品油和原油的價差還不錯，航空燃油每桶價差18美元，柴油15美元，汽油12美元，但要注意的是原油進價成本較高，實際利潤並非想像中高；再加上第1季從3月起有蒸餾廠歲修40天之久，影響台塑化產能至少1/3，因此對台塑化第1季營收獲利採保留態度。

曹明強調，台塑化預估原油價的高點在第1、4季，中間的第2、3季原油價走軟，不同於其他經濟機構預測，主要還是美國日產1028萬桶頁岩油、沙烏地阿拉伯日產千萬桶，與日前遭停產伊朗某日產30萬桶油田不知何時恢復生產，屆時都將會影響國際油價波動，全球的經濟成長率也將扮演油價漲跌的要角。至於原油價格的區間，曹明則未透露。（編輯：李信寬）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP