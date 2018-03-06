台塑三寶看好上半年 台塑化歲修影響產能

（中央社記者韋樞台北6日電）台塑四寶2月業績均因農曆年因素，工作天數和產銷量均減，不過台塑、南亞和台化等三寶均看好第1、2季因需求上升，產品價格走揚而帶動營運，但台塑化3月蒸餾廠歲修40天將影響產能。



台塑四寶合計2月合併營收約新台幣1267.17億元，月減16.4%，年增5%；前2月合併營收2782.69億元，年增11.3%。其中台塑(1301) 2月合併營收141.12億元，月減26.3%，年減5.7%，衰退較多；南亞(1303) 2月合併營收240億元，月減17.7%，年增4.8%。



台化(1326)2月合併營收299.88億元，月減11.3%，年增1.1%；台塑化(6505)2月合併營收586.17億元，月減15.6%，年增10.3%。



台塑董事長林健男表示，農曆春節長假，大部分下游客戶停工至元宵節後才開工，加上2月出貨天數少，部分訂單延至3月出貨，因此今年2月PVC(聚氯乙烯)銷售量比1月減少3.8萬公噸、液鹼減少3.6萬公噸、PE(聚乙烯)減少2.2萬公噸、PP(聚丙烯)減少3.5萬公噸及AE (丙烯酸酯)減少1.6萬公噸。



林健男表示，第1季受春節假期影響，台塑也有5個廠歲修，開工率僅90%，但因為客戶3月正式開工、印度市場看旺，3月到6月亞洲部分輕油裂解廠歲修，所以乙、丙烯產品價格會比去年第4季好得多，導致第1季營業額會高過去年第4季；第2季開工率超過92%，台塑對第2季營運保持樂觀，各式石化產品的銷量和價格會比第1季好，推升第2季營業額。



台化副董事長洪福源表示，3月起產銷和下游客戶生產均恢復正常，目前接單順利，預估3月合併營收會增長，第1季整體合併營收與去年第4季相當；第2季台化沒有設備定檢大修，所以第2季營收一定好過第1季。



不過洪福源指出，市況看來雖好，但油價上下起伏頗大，且美國頁岩油日產逾千萬桶，已趕上沙烏地阿拉伯和俄羅斯等國，油價是否進一步下跌，值得關注。



台塑化總經理曹明說，第1季部分月份成品油和原油的價差還不錯，航空燃油每桶價差18美元，柴油15美元，汽油12美元，但要注意的是原油進價成本較高，實際利潤並非想像中高；再加上第1季從3月起有蒸餾廠歲修40天之久，影響台塑化產能至少1/3，因此對台塑化第1季營收獲利採保留態度。



曹明強調，台塑化預估原油價的高點在第1、4季，中間的第2、3季原油價走軟，不同於其他經濟機構預測，主要還是美國日產1028萬桶頁岩油、沙烏地阿拉伯日產千萬桶，與日前遭停產伊朗某日產30萬桶油田不知何時恢復生產，屆時都將會影響國際油價波動，全球的經濟成長率也將扮演油價漲跌的要角。至於原油價格的區間，曹明則未透露。（編輯：李信寬）1070306