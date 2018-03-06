金融監理沙盒 消費信貸不能承作外幣

（中央社記者蔡怡杼台北6日電）因應金融監理沙盒專法將在4月30日實施，金管會本週將預告3部子法，其中，取消消費信貸可辦理等值新台幣50萬元的外幣授信，並預計4月中旬召開跨部會諮詢會議。



金融監理沙盒專法「金融科技發展與創新實驗條例」於今年1月31日經總統公布，預計於3個月內施行。金管會綜合規劃處處長林志吉表示，因應金融科技發展與創新實驗條例4月30日正式生效，金融監督管理委員會將在3月9日預告3項授權法規命令，預告期間30天，預計4月7日屆滿。



金管會將在9日預告的3項授權法規命令草案為「金融科技創新實驗管理辦法」、「金融科技創新實驗審查會議及評估會議運作辦法」及「金融科技創新實驗民事爭議處理收費辦法」。



為研擬金融科技發展與創新實驗條例相關法規命令草案，金融監督管理委員會分別於今年的1月24日及2月9日邀集相關政府機關及各金融業同業公會、科技協會與業者代表研商討論。



林志吉表示，相對先前公聽會，本次預告有四大異動，首先、取消消費信貸金額可辦理新台幣50萬元為限的等值外幣放款；其次、為避免發生對民眾保障的空窗期，新增信託保證期間至少涵蓋實驗期間再加6個月。



第三、未出席審查會議的成員可事先提出書面資料作為會議成員的參考資料，但未出席人員不計入會議出席及決議比例的計算；第四、利益迴避機制的補強。對於消費信貸取消「外幣等值」，林志吉說明，主因是中央銀行日前來函建議取消；金管會將在草案預告期間屆滿，預計4月中旬邀集相關部會召開諮詢會議，以釐清各界意見。



另外，金融監理沙盒原草擬2部子法，本次預告新增一子法「金融科技創新實驗民事爭議處理收費辦法」。



林志吉表示，在子法研擬過程中，有單位建議把每一評議案件2萬元的爭議處理服務費往下調整，因此，在民事爭議處理收費辦法中將評議案件的爭議處理服務費調整至1萬元，至於其他屬性的爭議處理費則為6000元。（編輯：黃國倫）1070306