媒體需求弱 廣告市場研究服務衰退

（中央社記者陳政偉台北6日電）主計總處表示，因物聯網、數位行銷與遊戲軟體設計服務需求增加，106年資訊服務業營業額新台幣2688億元，創歷年新高；而受媒體廣告需求減少影響，廣告業及市場研究業年減8.8%。



國內服務業就業人口占台灣全部就業比重已超過6成，各國面臨全球勞動成本和變動因素，政府也在力推服務業的產業升級。



主計總處今天公布國情統計通報指出，依經濟部統計，106年資訊、租賃與專業技術服務業營業額分別較105年增1.1%、增2.3%及減4.8%。



據經濟部資料，106年資訊服務業營業額為新台幣2688億元，為歷年新高，較105年增1.1%。主計總處指出，主因物聯網帶動數位控制應用，以及數位行銷與遊戲軟體設計的服務需求增加。



其中，電腦系統設計服務業2211億元、占82.2%，增1.2%；資料處理及資訊供應服務業477億元、占17.8%，增0.8%。



就租賃業而言，106年租賃業營業額821億元，為歷年新高，較105年增2.3%。主計總處表示，主要因為企業長期租用高單價客車需求增加所致。



其中，運輸工具設備租賃業及機械設備租賃業合占約9成6，分別增4.6%及增0.1%；物品租賃業營業額34億元，則減12.1%。



專業技術服務業方面，106年營業額2284億元，較105年減4.8%，其中廣告業及市場研究業1105億元、占48.4%最多，但仍年減8.8%。主計總處分析，主要是媒體廣告需求減少所致；另外，管理顧問業約752億元、占33%居次，增6.6%，主因提供企業研發服務、經營及財務管理的顧問諮詢需求成長。



另外，專門設計服務業360億元、占15.8%，以及攝影業65億元、占2.9%，各減12%及減7.8%，分別因室內設計及婚紗攝影需求衰退所致。（編輯：張良知）1070306