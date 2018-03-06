/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生
>rss

取代TPP 太平洋11國即將簽新貿易協定

發稿時間：2018/03/06 19:37

最新更新：2018/03/06 19:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社智利聖地牙哥6日綜合外電報導）美國突然退出跨太平洋夥伴協定（TPP）導致這個剛起步的12國協定胎死腹中，經濄一年後，剩餘11國將於8日簽署重新議定的協定，意在削減關稅。

法新社報導，這項協定已更名為「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），被視為抗衡川普治下日益高漲美國保護主義的解藥。

智利首席貿易談判代表洛潘迪亞（Felipe Lopeandia）在聖地亞哥舉行簽署儀式前說，「我們不會因川普決定退出而脫離軌道」。

經過多年談判，12個太平洋國家於2016年2月簽署最初版本的跨太平洋夥伴協定（簡稱TPP）。

但TPP成為川普「美國優先」政策下的受害者，川普在TPP得以生效前，使這項協定的主要關鍵成員退出。

CPTPP意在削減11個成員國間的關稅，並促進貿易以刺激成長。

洛潘迪亞說，CPTPP將「向全世界及美國本身釋出一項政治訊息：這是一項全球性協定」。

川普本週決定對進口鋼鐵和鋁材課徵關稅，有引發貿易戰的風險，CPTPP被一些成員國視為打擊保護主義的協定。

若美國仍是成員國之一，TPP便涵蓋全球40%生產總值（GDP），因此華盛頓當局退出，意味原本協定的規模大幅縮減。

任職烏拉圭天主教大學（Catholic University of Uruguay）商學院的巴蒂薩奇（Ignacio Bartesaghi）表示，CPTPP雖然縮減至僅占全球GDP的13.5%，仍然是非常重要的協定。

巴蒂薩奇說，沒有其他貿易協定涉及那麼多成員國，且協定中的30個章節，處理所有最現代的國際貿易議題。

川普上個月在瑞士達佛斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）中表示，如果有更好的協定，華府有可能重新加入協定。

巴蒂薩奇說：「他的顧問慢慢地設法讓川普了解，美國在亞太地區所扮演角色以及TPP在亞太地區的重要性，不僅涉及經濟和貿易，還涉及地緣政治。」（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP