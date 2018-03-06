移頻爭議 凱擘：有人得利有人不利

（中央社記者江明晏台北6日電）針對頻位異動的爭議，凱擘總經理王鴻紳今天表示，這個轉變將會「有人得利，有人不利」，而最近有感受到頻道商積極改善節目內容，此外，凱擘也打算聚集有轉播職棒的體育頻道。



凱擘日前提出移頻申請，要將壹電視、東風衛視、旅遊生活頻道TLC、衛視合家歡、AXN與中天娛樂6頻道移往140台之後，NCC目前仍在審議中。



王鴻紳說明，凱擘希望針對各類型中收視率表現最差、家族頻道節目重複性高的頻道進行頻位調整，認為其他表現好的頻道應該要給他們一個機會讓更多觀眾看到，他也說，「頻道商知道我們會檢視收視率表現後，最近有積極改善節目內容，收視率也有所提升。」



對此，他強調，凱擘依頻道類型及收視率檢視頻道商的表現符合法令，善盡職責，也為消費者的收視品質把關。頻道商為了提升營收到其他影音平台上架無可厚非，但要思考的是，物以稀為貴，若頻道商內容隨處可得，對系統台來說的珍稀性就會下降。



至於頻位異動的爭議，王鴻紳表示，這個轉變將會「有人得利，有人不利，原來40台掉到100多台的人，他們一定不願意」。



此外，王鴻紳還透露，最近還有一些調整頻道的構想，主要針對體育頻道的部分，畢竟中華職棒是國球，讓有職棒的體育頻道例如eleven等，更動同屬性頻道聚集在一起。



但他話鋒一轉，NCC規劃有線電視多元選擇付費機制規劃草案，明年若開始分組付費，也不需要討論頻道位置的問題。



另外，針對NCC對凱擘與民視新聞台的授權爭議進行調處，王鴻紳今天表示，凱擘的目標是提供更好與更多元的選擇給消費者，這是不變的原則。（編輯：林沂鋒）1070306