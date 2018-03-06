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單頻單買如何定價 凱擘：頻道商決定

發稿時間：2018/03/06 19:56

最新更新：2018/03/06 19:56

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（中央社記者江明晏台北6日電）NCC去年底通過「有線電視多元選擇付費」草案，600元費率上限解除，凱擘總經理王鴻紳今天表示，要更努力找內容，至於單頻單買如何定價？王鴻紳認為，決定權在頻道商。

NCC審議委員會去年底通過「有線電視多元選擇付費機制規劃」草案，除解除600元費率上限，要求業者未來至少須提出2組以上基本頻道，其中一組俗稱「清冰」，費用上限為200元，另外系統及頻道業者還須提供自組的付費組合、單頻單選，讓消費者能選擇，為「清冰」加上喜歡的「料」。

王鴻紳表示贊同，「多元選擇付費的精神是把選擇權利給消費者，對此給予尊重和配合」，但他也說，產業上下游的結構與利益，會發生一些變化，政府要努力去多了解與討論，至於政府打開了600元上限的天花板，就要努力多找更好看的內容。

單頻單買未來要怎麼定價？王鴻紳認為，決定權其實是握在頻道商手中，要看頻道商提供的頻道報價多少，但由於電視是「以家庭為單位」，一般來說，一個家庭不會只看5個頻道，要符合每個人的需求，乾脆全部都買；假設1個頻道10元，10個頻道只要10.5元，定價上讓消費者感覺划算，用戶維持吃到飽模式是很有可能的。

面對有線電視市場低價競爭，他認為今年跨區新進業者低價競爭態勢持續，加上中華電信是很強大的對手，樂觀看待競爭。他說，這是消費者短期的福利，但中長期殺價競爭對產業發展不是好事，有線電視業者應該多想想發展創新的智慧家庭服務進行產業升級，不要只著眼於短期的用戶數。（編輯：黃國倫）1070306

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