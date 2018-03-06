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創舉 顧立雄與波蘭簽金融科技合作協議

發稿時間：2018/03/06 20:13

最新更新：2018/03/06 20:13

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（中央社記者蔡怡杼台北6日電）金融監理沙盒專法上路在即，台灣將成為第5個實施的國家，而因應專法上路，金融監督管理委員會積極與國際交流，主委顧立雄今天與波蘭簽署台灣第一個金融科技合作協議。

金融監理沙盒專法「金融科技發展與創新實驗條例」於今年1月31日經總統公布，預計於3個月內施行，其他已實施金融監理沙盒機制的地區或國家為英國、新加坡、澳洲和香港。

因應金融監理沙盒專法的實施，金管會除著手相關子法的研擬外，金管會主委顧立雄今天與波蘭的金融監理總署(KNF)主席傑薩諾夫斯基（Marek Chrzanowski）簽署金融科技合作協議(Co-operation Agreement)。

金管會表示，這項協議內容包括雙方監理機關轉介機制、資訊分享及潛在聯合創新計畫等，簽署後雙方將可據此轉介新創企業給對方，提供協助以瞭解雙方的監管制度，並分享各自市場與金融服務創新相關訊息。

同時，金管會期待與波蘭的金融科技合作協議，將可促進雙方在金融科技的監理合作，並將為台灣及波蘭的金融科技業者創造更多機會，促進雙方金融創新的國際市場。

KNF成立於2006年，是負責波蘭金融市場監理的中央機關，並於2017年初成立跨部門的「金融創新特別工作小組」，處理波國境內發展金融科技所遇到的監理法規阻礙並協助解決。

另外，KNF已實施「創新中心計畫」，藉由監理機關與金融創新業者對話，提供必要的協助，在支持金融市場創新技術發展之餘，同時兼顧市場穩定和消費者保護。

為推動創新金融服務及金融科技產業發展，金管會已推出一系列計畫與措施，並投入資源促使台灣成為金融科技中心，如擴大原「金融科技辦公室」的功能，並更名為「金融科技發展與創新中心」，專責推動金融科技發展及執行創新實驗機制等任務，並建置「金融科技創新園區」、培育金融科技新創公司、打造數位化金融環境等。（編輯：楊玫寧）1070306

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