搶攻高階市場 蘋果傳推抗噪耳罩耳機

（中央社紐約6日綜合外電報導）彭博報導，蘋果繼自家無線耳機AirPods意外大受好評後，計畫以耳罩式抗噪耳機進軍高階耳機市場。分析師指出，台灣致伸、新日興可能成為合作供應商。



彭博引述消息人士指出，蘋果正在研發耳罩式抗噪耳機，與市場龍頭Bose以及甚至蘋果自家旗下的Beats by Dre等品牌產品抗衡，計畫最快於年底推出，但有可能因開發瓶頸延後上市時間。



蘋果將複製年初推出、售價349美元（約新台幣1萬221元）的HomePod揚聲器商業模式，瞄準高端市場。知情人士也透露，除抗噪能力以外，蘋果也計畫為新耳機加入類似AirPods配對方式的無線連接功能。



蘋果的「其他產品」類別近來大獲成功，其中AirPods功不可沒。「其他產品」底下涵蓋AirPods、Beats耳機、Apple Watch、Apple TV與iPad週邊等，會計年度第一季首次為蘋果帶來超過50億美元營業額，較去年同期成長36%。



蘋果在近期一次電話法說會表示，「其他產品」中包括Apple Watch、無線耳機AirPods與Beats耳機等的穿戴式產品，去年銷售額共激增70%。



消息人士指出，蘋果料將另尋供應商，負責代工HomePod與AirPods的英業達集團這回可能拿不到訂單。凱基分析師郭明錤則說，蘋果供應商致伸、新日興可能成為新耳機合作廠商。



新耳機的價格定位將至關重要。在聲控音響方面，HomePod訂價比主要競爭對手Sonos高出100美元以上，也比亞馬遜（Amazon）Echo多出200美元，但比谷歌居家語音助理Google Home Max低50美元。



至於耳機市場，Beats與Bose的高階頭戴式無線耳機皆落在350美元，聲海（Sennheiser）相關產品售價則介於100至500美元區間。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070306