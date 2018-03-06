/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 林氏璧地震奧斯卡繆德生
>rss

搶攻高階市場 蘋果傳推抗噪耳罩耳機

發稿時間：2018/03/06 20:56

最新更新：2018/03/06 20:56

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社紐約6日綜合外電報導）彭博報導，蘋果繼自家無線耳機AirPods意外大受好評後，計畫以耳罩式抗噪耳機進軍高階耳機市場。分析師指出，台灣致伸、新日興可能成為合作供應商。

彭博引述消息人士指出，蘋果正在研發耳罩式抗噪耳機，與市場龍頭Bose以及甚至蘋果自家旗下的Beats by Dre等品牌產品抗衡，計畫最快於年底推出，但有可能因開發瓶頸延後上市時間。

蘋果將複製年初推出、售價349美元（約新台幣1萬221元）的HomePod揚聲器商業模式，瞄準高端市場。知情人士也透露，除抗噪能力以外，蘋果也計畫為新耳機加入類似AirPods配對方式的無線連接功能。

蘋果的「其他產品」類別近來大獲成功，其中AirPods功不可沒。「其他產品」底下涵蓋AirPods、Beats耳機、Apple Watch、Apple TV與iPad週邊等，會計年度第一季首次為蘋果帶來超過50億美元營業額，較去年同期成長36%。

蘋果在近期一次電話法說會表示，「其他產品」中包括Apple Watch、無線耳機AirPods與Beats耳機等的穿戴式產品，去年銷售額共激增70%。

消息人士指出，蘋果料將另尋供應商，負責代工HomePod與AirPods的英業達集團這回可能拿不到訂單。凱基分析師郭明錤則說，蘋果供應商致伸、新日興可能成為新耳機合作廠商。

新耳機的價格定位將至關重要。在聲控音響方面，HomePod訂價比主要競爭對手Sonos高出100美元以上，也比亞馬遜（Amazon）Echo多出200美元，但比谷歌居家語音助理Google Home Max低50美元。

至於耳機市場，Beats與Bose的高階頭戴式無線耳機皆落在350美元，聲海（Sennheiser）相關產品售價則介於100至500美元區間。（譯者：陳乃瑜/核稿：徐崇哲）1070306

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP