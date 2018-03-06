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國營行庫13%優存 超過300萬分6年降至6%

發稿時間：2018/03/06 23:03

最新更新：2018/03/06 23:03

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（中央社記者邱柏勝台北6日電）國營行庫13%優存利率改革，財政部已提出正式方案，將以新台幣300萬元為分界點，300萬內維持13%利率，超過300萬元部分，分6年調降至6%，將配合軍公教年金改革，7月1日同步上路。

財政部今天邀集台灣銀行、土地銀行與輸出入銀行三家國營行庫董總開會，討論國營行庫13%優存，並擬定初步方案，後續將正式找各行庫工會溝通。

根據財政部規劃，三家國營行庫退休員工的13%優惠，主要與公教人員退休俸者一致，也就是存款利率逐年調降至6%，並設最低生活保障。

由於13%優存限額為500萬元，若以公教人員每月最低生活保障3萬2160元推算，300萬元以內仍可維持13%，超過300萬元部分，則分6年調降，第七年將降至6%，亦即退休員工退休後，每月至少可領3萬2160元。

不過，國營行庫在職員工的48萬元額度內享13%優存，由於牽涉現職員工權益，考量員工士氣與經營穩定，財政部暫時不調整，但會研究以其他配套方式因應，包括調降存款利率、拉高存款額度，或讓薪資更具彈性，降低員工反彈。

至於中央銀行13%優存改革，未來將由行政院拍板決定，但應會大致比照台銀、土銀、輸銀改革模式，再視細部微調。（編輯：林沂鋒）1070306

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