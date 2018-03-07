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日月光2月營收同期次高 Q1看略優同期

發稿時間：2018/03/07 18:12

最新更新：2018/03/07 18:12

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）封測大廠日月光自結2月合併營收新台幣190億元，來到歷年同期次高。法人預估，日月光第1季業績可略優以往同期季節性表現。

日月光自結2月合併營收190億元，較1月235.91億元減少19.4%，比去年同期210.96億元減少9.9%。

法人指出，日月光2月營收受到農曆春節工作天數減少影響，加上去年2月並非農曆春節過年，因此業績呈現月減和年減，不過仍來到歷年同期次高。

其中，IC封裝測試與材料2月自結營收113.83億元，較1月124.77億元減少8.8%，比去年同期123.02億元減少7.5%。

累計今年前2月日月光集團自結合併營收425.94億元，較去年同期437.82億元減少2.7%。

展望今年第1季，法人預估，日月光第1季在IC封裝測試與材料業績將較去年第4季下滑6%到9%，整體業績季減約13%到15%區間。日月光第1季業績略優於以往同期季節性表現。

展望今年營運走勢，日月光日前表示，今年成長趨勢正向看待，持續驅動營收和改善毛利率，預期第2季開始會有強勁揚升。

日月光預估第1季表現應會比以往同期要好，客戶對第2季需求強勁，第3季客戶需求也很強勁，預期今年仍可維持逐季成長態勢，今年表現會比去年佳。

觀察今年成長動能，日月光期待包括通訊、人工智慧、汽車電子、記憶體、系統級封裝（SiP）等，可望成為主要動能。（編輯：蘇志宗）1070307

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