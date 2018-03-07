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金屬製品出口續增 業者關注美232調查

發稿時間：2018/03/07 18:38

最新更新：2018/03/07 18:38

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（中央社記者廖禹揚台北7日電）台灣基本金屬及製品去年出口成長18.4%，優於整體出口，今年1、2月持續成長。業者表示，未來應留意美國政府對鋼鐵及鋁產品的國家安全232條款調查案結果。

財政部今天公布海關進出口資料，2月因春節因素工作日較少，使出口金額較去年同月微減1.2%，1到2月累計出口成長7.3%。觀察主要出口產品，運輸工具以29.4%成長最多，其次為機械（7.8%）、化學品（7.5%）、基本金屬及其製品（3.2%）。

經濟部國際貿易局指出，台灣基本金屬及製品去年出口成長18.4%，優於整體出口的13.2%，其中不銹鋼及製品出口擴增25.3%，今年1月延續擴張趨勢，以對日本及德國增幅最大。

台灣鋼鐵工業同業公會總幹事沈錦全表示，日本與德國對不銹鋼品質要求高，台灣廠商已提升不銹鋼品質，使出口成長；此外，針對美國政府232條款調查，應強化自身競爭力，加大產品差異性及提高品質，以續創出口佳績。

貿易局表示，全球景氣穩健復甦，未來在高速運算、物聯網、汽車電子等新興運用帶動下，需求持續加溫，有利台灣出口擴張。中華經濟研究院所長劉孟俊指出，美國政策強調擴大基礎建設及推動製造業回流，台灣相關產業今年可望受惠，持續走旺，但仍應關注匯率及中國大陸與美國貿易摩擦升溫等議題。

貿易局也持續進行貿易推廣工作，今年度全球採購夥伴大會台北場將於3月22日登場，邀請30國近250名買主來台與逾700家台灣廠商洽談採購，同時並有逾百名新南向國家賣主來台推廣產品，促進雙邊交流。（編輯：林沂鋒）1070307

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