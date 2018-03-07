/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳其邁蘇打綠林氏璧地震
>rss

貿協率團拓銷非洲 帶回11億元商機

發稿時間：2018/03/07 19:08

最新更新：2018/03/07 19:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者廖禹揚台北7日電）外貿協會率30家台商前進非洲4國拓銷，共發掘431家潛力買主，帶回3718萬美元（約新台幣11億元）商機，當地廠商表示，未來3年將是開發非洲市場黃金期，台商應把握機會搶先布局。

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會籌組「2018年非洲市場拓銷團」，2月20日至3月7日前往布吉納法索、阿爾及利亞、奈及利亞及埃及等4國拓銷，除參與布吉納法索商工會主辦的西非地區商務論壇暨貿洽會（AFRICALLLIA）外，並在阿爾及爾、拉哥斯及開羅分別舉辦貿易洽談會。根據貿協今天發布新聞稿，與會買主數累計1350家，共爭取3718萬美元商機。

台灣去年對非洲出口金額18億8000萬美元，貿協指出，本次訪非期間，發現當地對整廠及機械等生產設備需求增加，此外，因非洲國家普遍有停電現象，太陽能發電系統、智慧電表及節能設備等都是買主關注商品。

貿協表示，2017年下半年以來，國際工業原物料價格回穩，非洲主要國家貿易收支已獲改善，經濟多呈兩位數成長，拉哥斯當地業者表示，未來3年將是開發非洲市場的黃金時期，國際投資者將大量湧入，台灣廠商宜把握機會進入當地市場布局。

這次擔任團長的貿協副秘書長林芳苗表示，本次貿訪團的成功，代表新興市場的商機無限，希望藉由這次的機會讓台灣廠商更了解貿協帶領台商拓銷新興市場的信心，並鼓勵外國廠商前往台灣參展拓銷，增進彼此交流。（編輯：張均懋）1070307

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP