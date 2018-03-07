貿協率團拓銷非洲 帶回11億元商機

（中央社記者廖禹揚台北7日電）外貿協會率30家台商前進非洲4國拓銷，共發掘431家潛力買主，帶回3718萬美元（約新台幣11億元）商機，當地廠商表示，未來3年將是開發非洲市場黃金期，台商應把握機會搶先布局。



經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會籌組「2018年非洲市場拓銷團」，2月20日至3月7日前往布吉納法索、阿爾及利亞、奈及利亞及埃及等4國拓銷，除參與布吉納法索商工會主辦的西非地區商務論壇暨貿洽會（AFRICALLLIA）外，並在阿爾及爾、拉哥斯及開羅分別舉辦貿易洽談會。根據貿協今天發布新聞稿，與會買主數累計1350家，共爭取3718萬美元商機。



台灣去年對非洲出口金額18億8000萬美元，貿協指出，本次訪非期間，發現當地對整廠及機械等生產設備需求增加，此外，因非洲國家普遍有停電現象，太陽能發電系統、智慧電表及節能設備等都是買主關注商品。



貿協表示，2017年下半年以來，國際工業原物料價格回穩，非洲主要國家貿易收支已獲改善，經濟多呈兩位數成長，拉哥斯當地業者表示，未來3年將是開發非洲市場的黃金時期，國際投資者將大量湧入，台灣廠商宜把握機會進入當地市場布局。



這次擔任團長的貿協副秘書長林芳苗表示，本次貿訪團的成功，代表新興市場的商機無限，希望藉由這次的機會讓台灣廠商更了解貿協帶領台商拓銷新興市場的信心，並鼓勵外國廠商前往台灣參展拓銷，增進彼此交流。（編輯：張均懋）1070307