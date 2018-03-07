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2月WPI連二降 匯率因素抵銷漲幅

發稿時間：2018/03/07 19:57

最新更新：2018/03/07 19:57

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（中央社記者陳政偉台北7日電）主計總處公布2月躉售物價指數（WPI），較1月下跌0.14%，較去年同期也下跌0.27%，皆為連2個月下跌，雖然國際原物料價格相對去年同期上漲，但匯率因素導致抵銷漲幅。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，2月WPI較1月下跌0.14%，連續2個月下跌，經調整季節變動因素後，為下跌0.3%；2月WPI較去年同月跌0.27%，也是連續第2個月下跌。

梅家瑗解釋，2月WPI年增率呈現下跌，雖然國際原物料價格，相對於去年同期仍為上漲，但匯率因素導致抵銷漲幅。

她以進口物價為例指出，以美元計價還有上漲到6.06%，但因為匯率讓新台幣升值的關係，用新台幣計價變成微漲0.53%，導致WPI呈現下跌的態勢。

據主計總處資料，2月WPI的國產內銷物價指數較去年同月漲1.62%，主因石油及煤製品、基本金屬漲幅較大，但農產品類價格下跌，抵銷部分漲幅。

進口物價指數以新台幣計價較去年同月漲0.53%；若以美元計價則漲6.06%，主因礦產品、基本金屬及其製品等漲幅較大。

出口物價指數以新台幣計價較去年同月跌2.41%；以美元計價則較去年同月漲2.95%，以礦產品、化學或有關工業產品與基本金屬及其製品漲幅較大。（編輯：張良知）1070307

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