褐皮書：美勞動市場緊繃 薪資漲幅加速

美國聯準會7日在褐皮書報告中表示，許多地區薪資漲幅加快，增加升息的可能。（圖取自聯準會網頁www.federalreserve.gov）
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天在褐皮書報告中表示，全美各地企業指出勞動市場持續緊繃，許多地區薪資漲幅加快，增加升息的可能。
路透社報導，從上次1月中旬發布褐皮書以來，聯準會的評估似乎顯示勞動市場小幅增強。
聯準會在褐皮書中表示：「在全國各地，聯繫人觀察到勞動市場持續緊繃，及對合乎資格的勞工需求旺盛。」褐皮書是由聯準會收集的企業資料彙整而成，供聯準會於貨幣決策會議時參考。
根據報告：「多個地區指出大部分行業勞工持續有短缺的情況。」營建業、資訊科技業和製造業需求尤其旺盛。
聯準會也指出，12個地區中有4個地區鋼鐵價格「顯著上漲」，部分原因是外國競爭力下降。總統川普上週宣布，擬對鋼鐵進口徵收25%關稅。
整體而言，1月和2月美國經濟活動擴張速度為「輕微到適度」，物價漲幅溫和。這些評估與之前的褐皮書報告類似。
金融市場預期聯準會這個月下旬會升息。聯準會決策者在去年12月的決策例會上預期，2018年會升息3次。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1070308
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