/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 婦女節陳其邁蘇打綠林氏璧
>rss

和大2月營收同期次高 3月Q1拚新高

發稿時間：2018/03/08 09:20

最新更新：2018/03/08 09:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結2月合併營收新台幣5.08億元，創歷史同期次高。法人預估和大3月業績可創單月新高，第1季業績衝單季新高。

和大自結2月合併營收5.08億元，較1月6.29億元減少19.29%，比去年同期5.53億元減少8.25%。

和大2月營收受到農曆春節工作天數減少影響，不過大部份客戶需求穩健，加上嘉義大埔美廠第一期4條AI智能化工業4.0生產線挹注，法人表示，和大2月營收仍來到歷年同期次高。

累計今年前2月和大自結合併營收11.37億元，較去年同期10.9億元成長4.28%，創歷史同期新高。

展望第1季，法人預估和大3月業績可再創歷史單月新高，第1季業績可創歷史單季新高。

在產能布局，嘉義大埔美廠第一期第5條到第7條生產線已正式取得客戶認證，3月份正式導入量產，和大嘉義大埔美廠第一期共有7條AI智能化生產線現已全部導入量產。

嘉義大埔美廠第二期廠房已經蓋廠完成，並取得使用執照，原有客戶新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，和大現正進行第一期第8條生產線及第二期6條AI智能化生產線，編號第9條到第14條生產線規劃，預定在今年12月底、明年2019年3月底分2梯次入廠安裝、定位、試車完成。（編輯：郭萍英）1070308

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP