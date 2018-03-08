和大2月營收同期次高 3月Q1拚新高

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車傳動系統製造廠和大自結2月合併營收新台幣5.08億元，創歷史同期次高。法人預估和大3月業績可創單月新高，第1季業績衝單季新高。



和大自結2月合併營收5.08億元，較1月6.29億元減少19.29%，比去年同期5.53億元減少8.25%。



和大2月營收受到農曆春節工作天數減少影響，不過大部份客戶需求穩健，加上嘉義大埔美廠第一期4條AI智能化工業4.0生產線挹注，法人表示，和大2月營收仍來到歷年同期次高。



累計今年前2月和大自結合併營收11.37億元，較去年同期10.9億元成長4.28%，創歷史同期新高。



展望第1季，法人預估和大3月業績可再創歷史單月新高，第1季業績可創歷史單季新高。



在產能布局，嘉義大埔美廠第一期第5條到第7條生產線已正式取得客戶認證，3月份正式導入量產，和大嘉義大埔美廠第一期共有7條AI智能化生產線現已全部導入量產。



嘉義大埔美廠第二期廠房已經蓋廠完成，並取得使用執照，原有客戶新專案及新客戶新專案訂單陸續確定，和大現正進行第一期第8條生產線及第二期6條AI智能化生產線，編號第9條到第14條生產線規劃，預定在今年12月底、明年2019年3月底分2梯次入廠安裝、定位、試車完成。（編輯：郭萍英）1070308