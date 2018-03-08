尚凡去年虧損收斂 今年拚轉盈

（中央社記者江明晏台北8日電）尚凡資訊去年第4季每股盈餘1.09元，2017年虧損大幅縮減，每股淨損0.64元，尚凡董事長張家銘指出，尚凡積極轉型後，成效逐步顯現，目標今年全年轉盈。



尚凡成立於2002年，曾以「愛情公寓」交友網站風靡市場，並在2013年上櫃。但因手機App崛起，原以PC網站為主的尚凡必須轉型因應，幾乎「砍掉重練」，重新投入研發也造成財報上的虧損。



尚凡經過11個季度的虧損後，去年2017年第3季正式單季轉盈，而第4季獲利明顯提升，自結去年第4季獲利新台幣1509萬元，每股盈餘1.09元，季增幅度達250%，累計2017年營收4.87億元，年增47%，本業已經轉虧為盈，但因匯兌損失，全年稅後淨損約880萬元，已較2016年虧損8400萬元的水準大幅收斂，全年累計每股仍淨損0.64元。



尚凡旗下產品有iPair、SweetRing與weTouch等3款雲端交友App，每款產品有不同交友特性，滿足市場需求。去年iPair交友App研發直播產品後，營收持續成長，帶動其他交友軟體服務等相關營收。



尚凡董事長張家銘指出，2017年成長以直播為主，SweetRing與weTouch以月費收費為主的App也有成長，其中SweetRing去年底開始擺脫虧損；預計尚凡今年來自直播跟月費的占比可望各半；尚凡積極轉型後，成效逐步顯現，目標今年全年轉盈。



尚凡受惠農曆新年及情人節雙強檔期的旺季效益，2月營收5612萬元，年增84%，創歷史新高紀錄，看好第一季營收可望持續走高。（編輯：林沂鋒）1070308