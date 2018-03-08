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家中財政大臣 近5成是女性

發稿時間：2018/03/08 19:42

最新更新：2018/03/08 19:42

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（中央社記者陳政偉台北8日電）近年女性社經地位提升，據主計總處最新「性別圖像」年刊，2015年由婦女主導家中財務比率高達47.7%，高於配偶的31.5%，夫妻各自管理及夫妻共管者則相當，都是占8.2%。

主計總處每年3月都會公布所編纂的「性別圖像」年刊，就人口、健康、就業經濟、政治、人身安全、教育及社會福利等7大領域繪製圖表，呈現兩性在社經各層面的處境與現況。

主計總處表示，家庭財務的主導權除受家計主要負責人及家庭型態影響外，也與兩性的家庭權力有關。

依衛生福利部統計，2015年底，合計國內15歲以上婦女有38.4%認為自己是家庭財務分配或管理的主導者，且隨年齡增長，比率也跟著上升，25歲以前多是父母為主要財務主導者，45歲以後婦女為主導者已超過半數，成為財務主導者。

主計總處分析，若觀察有偶婦女家庭的財務分配狀況，婦女主導家中財務比率為47.7%，高於其配偶、也就是男性的31.5%，夫妻各自管理及夫妻共管者則相當，都是占8.2%。

近年隨著女性教育程度及經濟自主能力提升，成為家計主要負擔者現象逐年增加。

據主計總處資料，2016年女性擔任經濟戶長的家庭共251.3萬戶，占全體家庭比率3成，與10年前相較，增82.7萬戶及6.6個百分點。

且照各所得的五等分位組來看，女性比率都較10年前提升，主計總處認為，男性雖仍為家庭主要收入供給者，但兩性消長趨勢明顯。

若觀察各年齡結構女性經濟戶長比率，大致呈「U型」分布，105年未滿25歲女性占比為38.8%最高，65歲以上占34.8%居次，35歲到44歲占25.4%最低；與10年前相較，除未滿25歲減少9個百分點外，其餘年齡組都呈增加，65歲以上增8.6個百分點最大。（編輯：蘇志宗）1070308

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