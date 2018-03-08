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促創新合作 英在台辦事處首進行產業調查

發稿時間：2018/03/08 20:27

最新更新：2018/03/08 20:27

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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）為促進台英創新、科技領域的合作，英國在台辦事處近期首度在台灣進行產業觀點調查，了解台灣資通訊等產業人士對英國相關領域的理解，盼藉此找出更多台英合作的機會。

英國在台辦事處表示，以智慧城市發展為重心，辦事處首次在台灣進行產業觀點調查，了解台灣資通訊等產業人士對英國創新與科技的理解程度。這項調查於去年12月到今年1月間，透過電話訪問、面對面訪談等方式進行。

英國在台辦事處代表唐凱琳（Catherine Nettleton）近日表示，希望透過調查更加了解台灣企業、個人對英國創新能力的看法，並根據調查結果找出更多台英雙邊合作的機會。

她說，第一階段的調查工作已於2月告一段落。從初步調查中發現，台灣產業人士認為英國是北美、亞洲、歐洲國家中，前4大最具創新力的國家之一；受訪者也肯定英國擁有開放、透明與友善的國際經商環境。同時，調查結果顯示，台灣受訪者對英國在智慧交通的創新與領先應用的認知程度最高。

唐凱琳也提到，3月27至30日在台北舉行的智慧城市展，將有密爾頓凱因斯（Milton Keynes）、格林威治(Greenwich)、布里斯托（Bristol）等5個英國地方政府與17家企業、研究單位的代表來台參加，分享實現智慧城市的創新作法。

此外，她指出，英國在台辦事處將於3月28日主辦第二屆「台英智慧城市論壇―自駕車產業發展與試驗計畫」。

唐凱琳表示，自去年10月以來，英國在台辦事處舉辦的活動大多聚焦創新，包括展示英國在再生能源、醫療科技、網路與資料科學、鐵道產業等領域的技術與創新。

展望今年，她說，英國將持續推動與台灣在金融服務、人工智慧等領域的合作。英國外交部首席科學顧問葛林姆斯（Robin Grimes）也將於3月訪台，強化台英雙邊科學創新交流。

除了創新方面的合作，去年12月台英雙方在倫敦舉行的經貿對話會議中，同意設立新的農業與能源產業對話平台來強化產業連結。英國在台辦事處表示，這2個對話平台將於近期舉行會議。（編輯：李淑華）1070308

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