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美關稅立場軟化貿易戰舒緩 亞股普遍收高

發稿時間：2018/03/08 20:49

最新更新：2018/03/08 20:49

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（中央社香港8日綜合外電報導）亞洲股市今天在白宮關稅立場軟化的正面消息帶動下普遍收高，但仍延續市場憂心全球貿易戰開打引發的一週來震盪走勢。

川普上週宣布將對輸美鋼鋁課徵關稅，引發全球和自家共和黨領導人不滿後，投資人驚嚇，股市挫跌。

歐洲聯盟（EU）官員已擬定華府若祭出關稅，歐盟針對美國進口產品的報復措施。中國大陸表示，將採取適當且必要的回應。

白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，美國可能會基於國家安全，對墨西哥、加拿大和其他國家提供豁免。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也說：「我們不希望發生貿易戰。」

美國鋼鐵關稅的最終決定，預期很快將宣布。

東海東京調查中心（Tokai Tokyo Research Centre）市場分析師仙石誠（Makoto Sengoku）告訴法新社：「市場覺得川普的保護主義立場可能軟化。情況可能沒有我們之前想的那麼糟。」

亞股今天普遍收高，日經指數在最新數據顯示日本去年第4季經濟成長比初估加速的激勵下，收盤上漲0.54%，或115.35點，來到21368.07點，東證指數收盤漲0.35%，或5.99點，來到1709.95點。

港股繼昨天跌逾1%後，今天收盤上漲1.5%。雪梨股市收盤漲0.7%。南韓股市收漲1.3%。新加坡、紐西蘭和台北股市也大幅走高。

上海股市收漲0.5%。最新數據顯示，中國2月出口大幅攀升44.5%，進口成長僅有令人失望的6.3%。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070308

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