/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

鴻海前2月營收同期高 Q1挑戰同期高

發稿時間：2018/03/09 20:11

最新更新：2018/03/09 20:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海自結前2月合併營收新台幣6784.21億元，創歷史同期新高。法人預估，鴻海第1季業績挑戰歷年同期高點。

鴻海自結2月合併營收2778.15億元，較1月4006.06億元減少30.65%，比去年同期2895.8億元減少4.06%。

鴻海表示，從三大產品線來看，2月營收較1月和去年同期，表現較佳均是運算（computing）產品，其次是通訊（communication），再者是消費性電子（consumer electronics）產品。

累計今年前2月鴻海自結合併營收6784.21億元，較去年同期6349.12億元成長6.85%。

法人指出，2月雖然有農曆春節工作天數減少因素影響，不過鴻海前2月營收仍創歷年同期新高。

展望今年第1季，蘋果日前預期到今年3月底，單季iPhone營收可望較上一年同期成長雙位數百分點。

法人預估今年第1季iPhone X組裝拉貨力道趨緩，不過鴻海運算和通訊類產品仍有支撐力道，iPhone X組裝仍可維持一定水準，iPhone 8 Plus市場需求不弱，預期鴻海第1季業績可望略優於季節性表現，挑戰歷年第1季高點。

市場推測，鴻海獨家取得iPhone X組裝訂單，鴻海也取得iPhone 8 Plus大部分組裝訂單。

蘋果日前公布前200大供應鏈廠商最新名單，鴻海集團以及旗下鴻騰六零八八精密科技（6088.HK）共有31個據點，列入蘋果前200大供應鏈當中。（編輯：林沂鋒）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP