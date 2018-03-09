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金控2月獲利砍半 新光金前2月賺贏去年

發稿時間：2018/03/09 21:06

最新更新：2018/03/09 21:06

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）金控業2月獲利趕在今天全數出爐，由於資本市場表現不佳及春節長假工作天數較少，15家上市櫃金控業2月獲利新台幣249.92億元，較1月衰退54.4%。

其中，國泰金控以2月自結稅後純益44.9億元、累計1至2月稅後純益190.6億元、每股稅後純益(EPS) 1.5元，穩居金控獲利王。

新光金控自結2月稅後純益32.06億元、累計1至2月135.14億元、EPS約1.31元，排名第2，且新光金前2月獲利已經超過去年全年水準，表現脫胎換骨。

富邦金控自結2月稅後純益43.7億元、累計1至2月稅後純益120.3億元、EPS約1.18元，則是在2月單月獲利略遜於國泰金，並拉近與新光金的距離，包括國泰金、新光金、富邦金在前2月每股獲利已經率先突破1元。

分析師表示，2月由於美債殖利率波動造成全球資本市場大幅震盪，美股甚至有2個交易日都出現千點跌幅，影響台股都出現明顯修正，讓壽險業認列資本利得縮水，金控整體獲利也隨之下滑。

今年前2月金控每股獲利及排名依序為：國泰金、1.5元，新光金、1.31元，富邦金、1.18元，中信金、0.44元，兆豐金、0.35元，玉山金、0.31元，元大金、0.31元，第一金、0.25元，台新金、0.21元，華南金、0.2元，合庫金、0.2元，永豐金、0.17元，國票金、0.14元，開發金、0.14元，日盛金、0.1元。（編輯：林沂鋒）1070309

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