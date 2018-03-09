爭取加入CPTPP 國發會：毫無懸念

（中央社記者陳政偉台北9日電）跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）11個會員8日在智利簽署協定。國發會副主委邱俊榮表示，因美中對外貿易走向極端，台灣爭取加入CPTPP有更高迫切性，對加入應毫無「懸念」。



澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，8日在智利聖地牙哥簽署CPTPP，後續待6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天即生效。



目前智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞均希望在今年底或明年初完成國內審議程序，預估協定最快將在明年上半年生效，生效後將接受任何國家或個別關稅領域申請加入。



國家發展委員會副主委邱俊榮表示，目前全球貿易走向兩極化的局勢，美國朝向貿易保護主義，中國大陸政治則干預經濟，美中兩大陣營都走向不同的極端，漸漸悖離自由貿易經濟的腳步。



邱俊榮強調，CPTPP是高度自由化的貿易協定，因此，「台灣加入CPTPP有更高的迫切性。」對此，他提出兩個因素。



他認為，第一，在美中貿易走向極端化，在國際貿易上台灣已經討不到便宜。CPTPP則是朝向更自由化的貿易關係，因此，台灣沒有太多選擇或猶豫要不要加入，必須朝自由化往前邁進。



第二，如今CPTPP讓會員加入的條件較為寬鬆，過去跨太平洋夥伴協定（TPP）需要會員國共識決，只要有一個國家否決就無法加入。現在CPTPP歡迎所有世界貿易組織（WTO）下，以關稅領域參與的經濟體都可以加入。



邱俊榮指出，如今以外在條件上，台灣有加入迫切性。而在加入條件部分，越來越理想，且CPTPP凍結一些美國之前在TPP主要關切的內容。對台灣而言，對加入會比較快達成，是「機會」也是「必要性」，對加入應該「毫無懸念」，要勇往直前。



邱俊榮說，面對CPTPP簽署後，台灣要爭取申請加入，所有政府部會也開始動起來，積極準備加入的自我提升。對於加入時間點不用考慮，就是期望在第二輪就可以加入。



不過，經濟部指出，若加入CPTPP，開放國內市場可能影響部分國內產業，像是汽車產業、重電產業及家電產品等以國內市場為主的工業產品，以及乾香菇、大蒜、紅豆等敏感農產品。



邱俊榮認為，目前因為CPTPP剛簽署，正式生效後對國內產業的影響評估還不是很完整，但從兩個方面來看，對產業影響仍是利大於弊。



首先，對產業來說，會是更大商機，開拓更大市場，分散過去集中在美國、中國大陸市場的風險。再來，藉由加入CPTPP，可以敦促產業轉型，提升競爭力來面對自由市場。



邱俊榮舉例，像是國內紡織產業，過去因為越南是TPP的會員，因原產地認定的原則，許多廠房都移到越南設廠。（編輯：張均懋）1070309